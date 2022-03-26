نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المستفيدة من مكرمة الملك سلمان في رمضان بالشروط المطلوبة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من مواطني المملكة بمعرفة مواعيد المنح التي تقرها وزارة الموارد البشرية، حيث يحصل المواطنون على ألف ريال سعودي لمن تنطبق عليهم الشروط، وسنتعرف في مقالنا على الفئات التي ستستفيد من مكرمة الملك سلمان في رمضان إذا توفرت الشروط اللازمة.

ميعاد صرف المكرمة الملكية للمواطنين السعوديين 1443

هذه إحدى المساعدات المالية المقدمة للمواطنين السعوديين، يتم توفيرها من قبل وزارة الموارد البشرية.

سيحصل كل رئيس في المملكة على 1000 ريال سعودي.

سيتم التبادل خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

تاريخ الدفع غير محدد ومع ذلك، يتم دفعها سنويًا للمواطنين لمساعدتهم في المواقف الصعبة خلال شهر رمضان.

شروط الحصول على منحة المكرمة الملكية

هناك العديد من الشروط التي يمكنك بموجبها الحصول على منحة، ومنها:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن يكون له سوابق قانونية أو سجل تجاري.

لا يزيد دخل المواطن عن 3000 ريال سعودي.

يجب تقديم دليل على أهلية الدعم.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي ممتلكات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على معاش الضمان الاجتماعي.

يجب أن يعيش في أرض السعودية مدة الاقامة لا تقل عن 3 أشهر على الاقل.

الفئات المستفيدة من مكرمة الملك سلمان

هناك عدة فئات من المسموح لهم بالحصول عليها، ومنهم:

ايتام المملكة وشيوخها.

كذلك الأرملة.

امرأة بلا عائد.

عاطل عن العمل في السعودية.

خطوات الاستعلام عن منحة مكرمة الملك

هناك عدة خطوات معتمدة من وزارة الموارد البشرية: وتشمل:

ادخل على موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم اضغط على ايقونة وزارة الخدمات الالكترونية.

سيتم إدخال المعلومات المطلوبة من الموقع.

تحتاج إلى التأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

سيتم إرسال رمز تأكيد إلى رقم الهاتف المسجل.

أدخل الرقم القومي لمقدم الطلب.

انقر فوق زر الطلب.

كما لم تحدد الوزارة توقيت المدفوعات، وسوف يعلن قبل موعد الصرف.

مكرمة شهر رمضان 1443

وعلى وجه الخصوص، تبرع أوصياء الحرمين الشريفين بنحو 20 مليون ريال سعودي لمنصة إيسان الإخبارية، وهذا يساعد على تحسين المستوى المعيشي للفقراء والفئات الممولة.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وصي الحرمين، أكد على ضرورة تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وفق مرسوم مالك السوبر في الثامن من شهر رمضان.

حيث أن الشهر رمضان يحتاج إلى إنفاق 1.09 مليار ريال سعودي على المساعدات.

وبحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، فإن تكلفة مكرمة الملكية الرمضانية الماضية بلغت 1.06 مليار ريال سعودي.

ومن المتوقع أن يزداد عدد الأسر التي تتلقى معاشات الضمان الاجتماعي هذا العام، حيث من المتوقع أن يرتفع المبلغ الإجمالي إلى 2 مليار ريال.

لكن التكلفة الأساسية للفرد لا تزال 1.000 ريال للمستفيدين الرئيسيين من الضمان الاجتماعي و 500 ريال لكل معال.