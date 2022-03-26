نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم الضمان الاجتماعي للمعاقين 1443 والقيمة الشهرية وفقًا للموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم الضمان الاجتماعي للمعاقين 1443 ؛ من أكثر الأمور التي تهتم بها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يعتبر خطوة هامة قامت بتقديمها الحكومة تجاه هؤلاء لمساعدتهم في تخطي مشاكلهم الحياتية، والتغلب على أعباء الحياة من غلاء مستوى المعيشة، وحتى يستطيعوا تلبية كل ما يحتاجون له، لذا يحرص الجميع على معرفة كل شيء حول هذا الموضوع، مثل طريقة التسجيل، الشروط التي يجب توافرها، وقيمة الدعم المخصص للأشخاص المعاقين، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة.

دعم الضمان الاجتماعي للمعاقين 1443

تم الإعلان من قَبل وزارة التنمية والموارد البشرية، عن إطلاق مبادرة الدعم الشهري للمعاقين من الضمان الاجتماعي 1443، والذي يقدم على شكل صورة دعم مالي، يتم تحصيله من تبرعات رجال الأعمال في السعودية، كما يتم الحصول على دعم مالي أيضًا كزكاة أو صدقات بهدف مساعدة جميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل أن يصل الدعم لمستحقيه حددت الوزارة توفر بعض الشروط وأيضًا حددت قيمة الدعم الشهري.

قيمة الدعم الشهري للمعاقين من الضمان الاجتماعي 1443

حددت الوزارة قيمة الدعم الشهري لأي معاق من الضمان الاجتماعي 1443، على حسب نسبة العجز، سواء أكان دائم أو مؤقت، وكانت القيمة كالآتي:-

1285 ريال سعودي إذا كان العجز مؤقت، ولا يحصل فيها المستفيد على دعم للكهرباء أو الغذاء.

2000 ريال مخصص للمستفيدين الذين لديهم أنواع محددة من العجز.

1542 ريال يصرف شهريًا إذا كان العجز دائم، وليس إعاقة.

3000 ريال شهريًا ويشتم الدعم على دعم الغذاء والكهرباء.

الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم

بعد أن تعرفنا على قيمة الدعم التي وفرته وزارة التنمية والموارد البشرية، الآن سنتعرف على الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على الدعم الشهري لأي معاق من الضمان الاجتماعي 1443:-

ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ضرورة تقديم التقرير الطبي شامل الأوراق الثبوتية معتمدة من وزارة الصحة السعودية.

خضوع المستفيد للكشف الطبي للحصول على الدعم الشهري.

ضرورة امتلاك المستفيد محل إقامة يستطيع تقديمه للوزارة للتحري عنه.

ضرورة ألا يكون للمستفيد أي أملاك عقارية أو تجارية أو امتلاكه سجل تجاري، أو حتى مبلغ مالي في البنوك.

طريقة التسجيل للحصول على الدعم الشهري للمعاقين من الضمان الاجتماعي 1443

الآن أتينا لأهم جزء ينتظره الكثير من الأشخاص للحصول على الدعم الشهري للمعاقين من الضمان الاجتماعي 1443، والذي يبدأ عن طريق زيارة موقع وزارة التنمية والموارد البشرية وإتباع ما يلي من خطوات:-