شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 للموظف و زوجته وطريقة التسجيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف، مما يتيح لهم معرفة التعديلات الجديدة التي تم اضافتها على نظام الضمان الاجتماعي، وتهدف وزارة الموارد البشرية إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين في المملكة ، والفئات التي تستحق الدعم المالي.

وتقتصر الخدمات التي تقدمها الوزارة على المواطنين السعوديين، وتقوم الوزارة بصرف أموال الزكاة التي يتم تحصيلها من المؤسسات التجارية، لتقديم الدعم المستحقين، وسنقدم لكم الآن شروط الحصول على الدعم للموظف الجديد.

شروط الضمان الإجتماعي المطور للموظف الجديد 1443

يجب أن يكون الموظف المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم بالمملكة السعودية، ويستثنى من ذلك الموظفة الغير سعودية زوجة رجل سعودي الجنسية، والموظفة الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، والموظفين ذوي الإعاقات ويمتلكون بطاقات تنقل.

يجب ألا يقل دخل الموظف عن الحد الأدنى للمعاش، وهو 1100 ريال سعودي للموظف و550 ريال لأي شخص من الأسرة.

يجب ألا يمتلك المتقدم أموال بقيمة كبيرة.

يجب أن يستوفي الموظف جميع المعايير والشروط المطلوبة في اللائحة التنفيذية، ليحسن في التصرف للدعم المادي المقدم له.

يجب أن يلتزم المتقدم بجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتي تتعلق بوضع المستحق للضمان ومنها، الحالة الصحية والتعليمية والخدمات الإجتماعية.

يجب ألا يقيم الموظف بأحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة بالمملكة العربية السعودية، وتشمل مراكز الرعاية الإجتماعية ومراكز الصحة والمستشفيات، والسجون وغيرها.

شروط الضمان الإجتماعي المطور لزوجة الموظف

لكي تحصل المرأة المتزوجة من الموظف على دعم الضمان الإجتماعي فيجب عدك ترك الزوج لها.

وفي حالة غياب الزوج يجب أن يكون السبب هو السفر أو ما شابه ذلك.

يجب أن تكون الأسرة غير معلقة أو معولة.

يجب عدم إثبات أن الزوج أحد مدمني المشروبات الكحولية أو أي نوع من المخدرات.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور للموظف الجديد