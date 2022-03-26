نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأسهم يصل إلى 2,000,000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين. في المقال التالي

تمويل الأسهم يصل إلى 2,000,000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين بدون كفيل من بنك البلاد فسواء كنت ترغب في الزواج أو في تأثيث منزلك أو دفع أقساط التعليم لأبنائك هو فهذا التمويل هو وجهتك الرئيسية، فيقدم بنك البلاد تمويل الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. والذي سوف يساعدك على تحقيق أهدافك يقوم المصرف ببيع السلعة بعد تملكها ووضعها بين يد العميل. مزايا تمويل الأسهم بنك البلاد من مزايا تمويل الأسهم المقدم من بنك البلاد الآتي: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل الهيئة الشرعية للمصرف.

إمكانية شراء الأسهم في أي شركة أو مؤسسة من القائمة المعتمدة من اللجنة الشرعية والمحددة من قبل المصرف.

السرعة في الاستجابة وإتمام كل الإجراءات بشكل سريع.

يقدم المصرف فترات سداد مرنة تصل حتى 60 شهرًا.

إمكانية السداد المبكر بناءً على ضوابط البنك المركزي السعودي.

السداد على أقساط تتوافق مع دخل العميل الشهري.

إمكانية تأجيل قسط من كل عام، والحصول على تأجيل سداد في بداية الأقساط التمويلية.

تمويل يصل إلى 2,000,000 ريال سعودي.

لا يشترط وجود كفيل.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي.

بدون تحويل راتب لمنسوبي البنوك المحلية.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

يوجد رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل لا تتجاوز 5000 ريال.

يمكن التقديم على طلب التمويل من خلال موقع بنك البلاد الرسمي. شروط وأحكام تمويل الأسهم بنك البلاد ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.

لابد من وجود حساب جاري في بنك البلاد.

أن يكون للعميل على رأس العمل بأحد المنشآت المعتمدة لدي بنك البلاد بالقطاع العام أو الخاص.

لا يقل صافي الدخل عن 3000 ريال للسعوديين و3500 ريال للمقيمين.

يختلف معدل النسبة السنوي (APR) بناء على المبلغ وفترة الاستحقاق وتخضع للسجل الائتماني للعميل. المستندات المطلوبة في تمويل الأسهم وثيقة الهوية الوطنية للعميل سارية الصلاحية.

صورة بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية.

وثيقة الإقامة للعملاء المقيمين سارية الصلاحية.

تعبئة إقرار وإفصاح العميل بالتزاماته الشخصية.

تعبئة نموذج “طلب شراء بالتقسيط” كاملاً.

تعريف من جهة العمل يتضمن كل من الراتب والمسمى الوظيفي للعميل وتاريخ وبداية الالتحاق بالعمل.

خطاب تحويل وتثبيت الراتب. عمر شويل - جدة تمويل الأسهم يصل إلى 2,000,000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين. - ثقفني

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