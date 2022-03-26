نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم لشهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض العثيم لشهر رمضان المبارك نقدمها لكم، وهذا حيث أن أسواق عبد الله العثيم توفر دائماً عروض قبل حلول شهر رمضان يستطيع أن يستفيد منها مختلف المواطنين في جميع أرجاء المملكة وكذلك المقيمين خلال الشهر الفضيل، والعروض تتضمن كل المنتجات تقريباً، ولأنها مهمة ومفيدة إلى الجميع يرغبون في معرفتها ومعرفة المواعيد التي سيتم تطبيقها بها، وهذا لأن أسواق العثيم أحد أشهر الأسواق داخل المملكة كما أن العروض التي تقدمها غير مسبوقة إطلاقا.

عروض العثيم لشهر رمضان المبارك

إن أسواق العثيم توفر عروض مختلفة سنوية تتضمن أجهزة كهربائية وتوابل وأطعمة وبقوليات وأدوات مطبخ وتتمثل العروض بالتالي:

موعد بدء عروض العثيم لشهر رمضان

قامت أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية بإعلان موعد بدء تطبيق العروض الخاصة بشهر رمضان الكريم، كما وضعت الموعد التي ستنتهي به وهو الثلاثاء 21 أبريل 2022 الموافق بالهجري 28 شعبان 1443 ليستطيع المواطنين الحصول على احتياجاتهم الأساسية بالوقت المناسب لهم.

مستلزمات مقاضي رمضان

هناك العديد من الأمور التي يستلزم شرائها عند اقتراب شهر رمضان، وتلك المقاضي تشمل ما يلي:

لابد أن تحتوي المقاضي على العديد من أنواع البروتينات مصل اللحوم والحبوب وغيرها.

يلزم أن تشمل تلك المقاضي على الفواكة، والخضروات أيضًا والنشويات والكربوهيدرات.

ينبغي شراء المشروبات سواء الباردة أو الساخنة لإعداد العصائر.

يجب شراء السكريات مثل الشوكولاتة والمشروبات المُحلاة.

اسواق عبدالله العثيم السعودية

أن شركة العثيم عبارة عن شركة سعودية تأسست 1980 برأس مال بلغ 400 ألف ريال سعودي، وحالياً تقع الشركة في المرتبة الثانية من ناحية المبيعات كأكبر السلاسل الخاصة بالأسواق المركزية، كما تم تصنيفها أيضاً ضمن القائمة التي تحتوي على أقوى الشركات بالوطن العربي بناءاً على تصنيف مجلة فوربس لعام 2016.

حيث احتلت المركز رقم 109 كما نالت الشركة المرتبة رقم 50 من 100 من حيث أقوى الشركات على مستوى السعودية، وتوجد العديد من الفروع لشركة العثيم داخل المملكة حيث بلغ العدد تقريباً 255 فرع، ويمكن التواصل بطرق مختلفة مع السوق سواء بالاتصال على خدمة العملاء والرقم هو 920000702 أو عبر التطبيق أو عبر البريد الإلكتروني.