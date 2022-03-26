إيداع سريع 100 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بهامش ربح تنافسي

إيداع سريع نقدي حتى مبلغ تمويل 100 ألف ريال سعودي بموافقة فورية خلال يوم كامل فقط لا غير بعد توفير الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالمملكة لدى شركة التيسير للتمويل التي قد حققت نجاح كبير في المراحل السابقة وتقدم الآن خدمات تمويلية متعددة للمواطن السعودي ومنها التمويل الشخصي الذي سوف نوضحه بكل تفاصيله حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري من سنة حتى خمسة سنوات على الأكثر لجميع العملاء السعوديين ويتم التقديم الإلكتروني للحصول على طلب تمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات التمويلية بالسعودية ويمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية عبر شركة التيسير للتمويل عام 1443 هجريًا.

الشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل بالمملكة توفر أفضل تمويل إسلامي مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها حيث يمتاز التمويل بأنه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب إلى أي بنك معين كذلك بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة ولكن يعطى التمويل بموافقة فورية وسريعة بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يشترط الآن التمويل لدى شركة التيسير للتمويل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 عام فأكثر من ذلك بموافقة شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على قرض شركة التيسير للتمويل.

يحتاج التمويل فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للحصول على الموافقة الفورية المطلوبة بالشركة.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة