نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قفزات أسعار النفط المعلنة اليوم وما هي أسعار النفط في أرامكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قفزات أسعار النفط المعلنة اليوم وتساؤل بشكل مستمر من قبل الشركات المنتجة والمواطنين إلي أين تتجه أسعار . البترول المختلفة وتوقعات أسعار النفط القادمة بعد أن استمرت الأسعار في الارتفاع علي مدار 30 يوماً ماضية . علي الصعيد العالمي وأيضاً في سعر النفط الخام الجديد اليوم في السعودية كما أن سعر برميل النفط السعودي 2022 الجديد اليوم . يتأثر بما يحدث من قفزات في الأسعار العالمية متجاوباً للصعود مثلما يحدث في باقي منتجات البترول . كذلك بجانب أسعار النفط في أرامكو السعودية ربما تشهد إعلان أسعار جديدة في البنزين والكيروسين والغاز المسال . ومن خلال مقال اليوم في “موقع ثقفني” سنتعرف علي سعر البترول الجديد المعلن علي المستوي العالمي .

قفزات أسعار النفط المعلنة اليوم علي المستوي العالمي والمحلي

سعر البترول علي المستوي العالمي سواء في خام برنت أو في منتجات البترول المختلفة زادت الأسعار الخاصة به بنسبة . 50% في العام الحالي كما تأتي تلك النسبة في أرتفاع البترول منذ أن كان سعره في عام 2008 بقيمة 139.13 دولار . كذلك بجانب قيمة سعر برنت خام عرب ولاية تكساس الأمريكية قفز إلي سعر 130.50 دولار أمريكي . كما أن تلك الأسعار السابقة والتي قفزت إلي معدل أعلي للنسبة المشار لها سيؤثر علي أسعار النفط في أرامكو السعودية وبالتالي أيضاً . سيتحرك سعر برميل النفط السعودي 2022 الجديد اليوم ومن خلال سطور المقال القادمة من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد من تفاصيل سعر نفط برنت . وباقي منتجات البترول المختلفة .

قفزات أسعار النفط المعلنة اليوم المتأثرة بتعاملات الأسبوع الماضي

سعر النفط الجديد المعلن اليوم تأتي تداعياته بسبب ما جري من إجراءات في تحركات أسعار البترول . خلال الأسبوع الماضي وتحديد سعر النفط الخام الجديد اليوم في التداولات الآجلة في خام برنت حيث تشهد توقعات أسعار النفط القادمة . ستحدد بناءً علي سعر إغلاق برميل البترول يوم الجمعة الماضية الذي كان سعره 120.65 دولار . كما تشهد أسعار البترول صعوداً وهبوطاً منذ الأسبوع الماضي كذلك بجانب أن أسعار النفط في إغلاق الأسبوع الماضي . قفز سعره إلي 139.11 دولار أمريكي وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض قائمة سعر النفط الخام الجديد اليوم . وما هو سعر البترول الجديد المعلن .

سعر البترول الجديد المعلن

زاد سعر خام برنت بنسبة 1.62 دولار أمريكي عند الإغلاق . كما شهد سعر برميل البترول قفزه في سعره وصلت إلي 120.65 دولار أمريكي . كذلك بجانب خام غرب تكساس زاد بنسبة 1.56 دولار أمريكي . أما فيما يخص أسعار النفط في أرامكو السعودية ربما سيكون هناك تصريح من شركة أرامكو في تحديد . سعر البنزين اليوم والغاز المسال أو خام برنت ومنتجات نفط برنت أيضاً . كما أن سعر البترول الجديد المعلن من الجهات العالمية سوف يؤثر علي الأسعار محلياً في كل دولة وفقاً لسعر . صرف الدولار وما يقابله من العملة المحلية .

حققت ⁧#أرامكو⁩ أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا في النصف الأول من عام 2021م رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين مُتحدثًا عن النتائج المالية

⁧#نتائج_أرامكو — أرامكو (@saudi_aramco) حققت ⁧#أرامكو⁩ أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا في النصف الأول من عام 2021م



رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين مُتحدثًا عن النتائج المالية

⁧#نتائج_أرامكو — أرامكو (@saudi_aramco) August 8, 2021

أسعار النفط في أرامكو السعودية حتي اليوم

سعر البنزين فئة 91 بقيمة 2.18 ريال سعودي . كما ظل سعر البنزين 95 بسعر 2.33 ريال . وسعر لتر الكيروسين 0.70 هلله سعودي . كذلك ظل سعر لتر غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال . وسعر لتر الديزل مستقراً عند سعر 0.63 هلله سعودي .

قفزات أسعار النفط المعلنة اليوم والتي شهدت زيادات في سعر البنزين وسعر البترول ومنتجات الوقود المختلفة . والتي بدأت تحركات سعر البترول منذ الأسبوع الماضي في قفزة جديدة من نوعها وسوف نوافيكم بأي أخبار جديدة في سعر البترول عبر “موقع ثقفني” .