تفاصيل الدوام الحكومي في شهر رمضان بالسعودية 1443 وتحدد بداية إجازة عيد الفطر

يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتعرف على مواعيد دوام رمضان الحكومي في المملكة العربية السعودية هذا العام 1443، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لكي يتم تنظيم مواعيدهم والتعرف على مواعيد عمل المصالح الحكومية التي يحتاج اليها الكثير من الأشخاص سواء من المواطنين او المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية سنويا بتحديد مواعيد الدوام الحكومي خلال شهر رمضان والذي يختلف عن مواعيد باقي العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل الدوام الحكومي في شهر رمضان بالسعودية 1443.

دوام شهر رمضان الحكومي في السعودية 1443

قامت وزارة الموارد البشرية ريما بتحديد مواعيد وتفاصيل دوام شهر رمضان بالنسبة للمؤسسات الحكومية المختلفة، وهي المواعيد التي جاءت على النحو التالي.

تعمل جميع القطاعات الحكومة على مدار خمسة أيام في الأسبوع بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، وذلك لكون يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية من كل أسبوع.

عدد ساعات الدوام الحكومي في شهر رمضان يكون 5 ساعات فقط.

من المقرر ان يبدأ الدوام في القطاعات الحكومية السعودية بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

دوام المدراس في شهر رضمان بالسعودية 1443

وقد نوهت وزارة التعليم السعودية رسميا عن تفاصيل دوام الطلاب والمعلمين في المدارس على مدار شهر رمضان، وهي المواعيد التي تختلف عن المواعيد المعتمدة باقي أيام العام، والتي تأتي في اطار توفير الراحة على الطلاب في الشهر الكريم، وقد جاءت تفاصيل دوام المدارس على النحو التالي.