قرار عاجل.. وزارة الموارد البشرية تحدد 6 ساعات عمل القطاع الخاص العام في رمضان 1443 في السعودية

اعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية رسميا خلال الساعات الاخيرة التفاصيل الكاملة حول عدد ساعات العمل لجميع الموظفين سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام في السعودية، حيث تعتبر وزارة الموارد البشرية هي المسئولة عن تنظيم مواعيد الدوام بجميع المؤسسات في المملكة العربية السعودية سواء الدوام الحكومي أو الدوام الخاص، حيث تختلف مواعيد العمل في القطاعات المختلفة في شهر رمضان عن باقي أيام العام، وقد اشارت الى عدد ساعات العمل في شهر رمضان بالقطاعات الخاصة، وسوف نستعرض ابرز ما اعلنته وزارة الموارد البشرية في البيان الرسمي لها يوم الجمعة.

وزارة الموارد البشرية تحدد 6 ساعات عمل للقطاع الخاص في رمضان

وقد كشفت وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها أن عدد ساعات الدوام والعمل في القطاع الخاص خلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية يكون على نحو 6 ساعات، وذلك بناء على قانون العمل بعدما تم اجراء بعض التعديلات على البنود الخاصة بالمواد التي تنظم ساعات العمل في كلا من القطاع الخاص والعام في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الذي تختلف به مواعيد العمل وعدد ساعات العمل تقديرا للصيام، فمن المقرر ان يكون بداية شهر رمضان في يوم الثاني من شهر ابريل 2022.

دوام القطاع الخاص السعودي في شهر رمضان 1443

وقد تم الاعلان عن تفاصيل دوام الموظفين والعاملين في القطاع الخاص في جميع انحاء المملكة العربية السعودية في شهر رمضان 1443/2022، لتكون تفاصيل الدوام بناء على تعديلا قانون العمل على النحو التالي.