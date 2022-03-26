نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب etimad.sa وزارة المالية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ََتسجيل دخول منصة اعتماد، والتي أظهرت نتائج بحث فعلية من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية حيث توفر المنصة قسم خاص للاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية، وتسمح هذه المنصة بالتواصل الأكثر كفاءة بين الوزارة والخدمات الإلكترونية والكيانات الخاصة، كما أنه يساعد على تعزيز الشفافية وتحسين مصداقية بين الحكومة ومورديها الخاصين، وهذه المنصة مفتوحة لكل من الوكالات الحكومية والشركات الخاصة وتتم إكمال عملية التطبيق بها بسرعة قياسية، وتتيح العديد من الخدمات الأخري مساعدة المواطنين على الاستفادة من أفضل الخدمات المالية والمصرفية الرقمية المتاحة، واليكم كافة التفاصيل حول منصة اعتماد 1443.

تسجيل دخول منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

منصة اعتماد توفر الاستعلام عن الأوراق المالية والميزانيات للشركات وبها نظام المشتريات الحكومية، ويعد النظام بها سهل من حيث الوصول إلي عدد ضخم من المستفيدين؛ وذلك يهدف إلي تعزيز المنافسة في أتاحه خدمات متميزة وعالية الجودة، فمن خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكنك الدخول لمنصة اعتماد والاستَعلام عن الرَاتب، فقط اتبع الخطوات الأتية:

من متصفح الأنترنت قم بالولوج إلى رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب.

يجب الضغط علي تسجيل دخول.

ثم أنشاء حساب جديد عبر المنصة.

تسجيل البيانات المطلوبة حتي تستطيع فتح حساب.

الضغط علي أيقونة اكتمل التسجيل، سيتم إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني المستخدم.

الآن قم بالدخول للمنصة من خلال المعلومات التي تم التسجيل بها.

أهداف منصة اعتماد وزارة المالية

منصة اعتماد هي مَنصة إلكترونية تابعة بكل خدماتها لوزارة المالية، حيث أتاحت المَنصة للمواطنين 12 خدمة جديدة وتعد خدمة الاستعلام عن الراتب للموظفين من اهم خدماتها، ويتم الاستعلام عن الخدمة من خلال دخول المنصة، وكتابة بيانات الموظف الخاصة بالموظف التي تسمح له بالاستعلام عن راتبه، ومن اهم المميزات التي تعدمها المَنصة الإلكترونية خدمة عرض الرواتب والمبالغ المستحقة للقبض للموظفين، بها مسابقات وخدمة المشتريات، تعتمد المنصة الإلكترونية ميزة عرض العقود والتعميد، والمدفوعات، حقوق الموظفين المالية والورقية يتم عرضها بالمَنصة، والاسَتعلام عن رَاتب الموظفين من الخدمات المهمة التي يتم تدشينها الموظفين بالمملكة للاستعلام عن رواتبهم والمستحقات المالية.

منصة اعتماد

منصة اعتماد ضمن اكبر حزمة من الخدمات المالية المتنوعة والتي وفرت للأفراد للاستعلام عن الحقوق المالية للموظف، كما تتضمن خدمة الاستفسارات حول الحقوق المالية بموظفي القطاع الحكومي في المملكة وتسهيل الحصول على هذه البيانات، وتوضح الشفافية الكاملة أمام الموظف الراغب في الاستعلام عن حقوقه المالية، كما تضع له بيانات الوظيفة ومستحقاته المالية، هذه المنصة الإلكترونية توفي الكثير من الوقت والجهد وعناء التوجه للإدارة للاستعلام عن الراتب، كما تساعد المنصة على توفير أدوات لقياس مستوى أداء الخدمات والعمل على رفع كفاءتها، ويسهل الإجراءات ويوحدها في منصة واحدة بالتعاون مع القطاع الحكومي والمنصات.

وبذلك وضحنا لك عزيزي القارئ كيفية الاستَعلام عن الرواتب من خلال رابط دخول منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، والتي تخضع للمعاملات الورقية المالية.