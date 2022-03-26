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طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 وشروط التقديم من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها كثيرًا على محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا منذ أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية على صفحات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم المواطنين السعوديين عن التقديم في هذه الحملات المجانية التي تقدمها الوزارة بمشاركة مع الكثير من الجهات الحكومية و الخاصة الأخرى مثل بنك الراجحي، حيث تستطيع المواطنين أدائه فريضة الحج والعمرة بأقل تكلفة و رسوم منخفضة تكاد تكون معدومة وهذا للمواطنين الغير قادرين على دفع الرسوم.
طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية 1443
يستطيع المواطنين السعوديين التقديم إلى حملات الحج المجانية بالخطوات التالية:
- أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.
- قم بالضغط على أيقونة المسار الإلكتروني للحجاج.
- ثم قم بالنقر على إحجز الآن.
- بعد ذلك سيطلب منك إدخال بعض البيانات مثل ( اسم المستخدم، عدد مرات الحج التي قمت بها، محل الإقامة).
- ثم قم بالضغط على إرسال.
- علي الفور سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر قم باختيار الحملة التي تريدها.
- ثم النقر على حجز.
- سيطلب منك إدخال رقم الهاتف ثم البريد الإلكتروني الخاص بك.
- ثم قم بإدخال بعض البيانات الشخصية مثل الهوية الرقمية، ثم النقر على إرسال.
- على الفور سيتم ارسال رسالة نصية على هاتفك بتسجيلك في الحملة و إرسال رقم الحجز لكى تستطيع من خلاله الاستعلام عن التقديم.
شروط التسجيل في حملات الحج المجانية السعودية 1443
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة لقبول التقديم إلى الحملات المجانية للحج والعمرة، الشروط هي:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والغير سعودين لابد من الإقامة في المملكة بشكل دائم لمدة عام على الأقل.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ولا يقل عمر التابع عن 18 عام.
- لابد أن يقدم المتقدم كافة المستندات والأوراق التي تثبت عدم قدرة المتقدم على دفع تكاليف الحج.
- يشترط على المتقدم عدم أداء فريضة الحج من قبل.
- أن يكون المتقدم لدية القدرة الصحية لأداء فريضة الحج.
- يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
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