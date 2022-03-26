نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اعتماد وخطوات الاستعلام عن بيانات الموظف وحقوقه المالية etimad.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط منصة اعتماد، والذي من خلاله يتم الاستعلام عن بيانات الموظف والاستعلام عن الرواتب الشهرية، حيت تتيح منصة اعتماد للمواطنين بالمملكة العديد من الخدمات الهامة ولعل من اهم تلك الخدمات الاستعلام عن البيانات الوظيفية للموظف العامل، بالإضافة إلى الخدمات العديدة التي تقدمها للأفراد والتي اشترك فيها أكثر من 160 ألف موظف، ومن خلال موقع ثقفني ننشر لكم رابط منصة اعتماد وتفاصيل هذه الخدمة وما تهدف أليه من تمكين الموظفين للحصول علي بيانات الرواتب والاستعلام عنها.

رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

كشفت منصة “اعتماد” على صفحتها الرسمية عن إطلاق خدمة للاستعلام عن المستحقات المالية والإضافية للموظف الحكومي العامل بالدولة، بالإضافة إلي ذلك كله تعمل المنصة الإلكترونية علي إتاحة الشفافية للاستعلام عن المستحقات المالية للموظف الحكومي من خلال إعادة جميع البيانات المتعلقة براتبه، وتشمل هذه الخدمة تفاصيل الوظيفة والمستحقات المالية، وتفاصيل إضافة الاستحقاقات، بالإضافة إلى إتاحة البيانات بمواعيدها المعتمدة من الجهة التي يعمل بها الموظف، ويتم الاستعلام عن الرواتب من خلال التالي:

الدخول على رابط منصة اعتماد من خلال متصفح الانترنت.

انقر فوق أيقونة اعتماد الموظفين، ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

أدخل بيانات النفاذ الوطنية الموحدة لتسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن الرواتب، ثم قم بتدوين بياناتك الوظيفية.

قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

ثم قم بالضغط علي أيقونة الاستعلام.

تسجيل بمنصة اعتماد الرواتب

تتيح منصة اعتماد للأفراد تسجيل الدخول من خلال التالي:

من خلال الرابط المرفق بالأعلى يتم دخول منصة اعتماد الإلكترونية.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول، ثم اختر الموافقة على الأفراد.

اكتب أيضًا اسم المستخدم وكلمة المرور في بوابة نفاذ.

تحقق من الرسالة النصية المرسلة، ثم قم بالموافقة علي الشروط والأحكام.

بعد ذلك يتم الغط علي أيقونة تسجيل.

بعد تفعيل حساب منصة الموافقة للأفراد يمكنك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

خدمات اعتماد

المنصة الإلكترونية الهامة التي تقدمها المملكة العربية للمواطنين كشفت عن الخدمات التي تطلقها ومن أبرزها التالي:

ساهمت المنصة في رفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية. منصة إلكترونية هامة للاعتماد والاستعلام عن استحقاقات الموظفين توحيد وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. زيادة الشفافية في المسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها. تقدم الصرف المنتظم للمشاريع الحكومية. تشمل المنصة خدمات إلكترونية للأفراد والشركات والجهات الحكومية.

لن تقتصر المنصة علي ذلك فقط ولكنها أعلنت عن أتاحتها لإصدار ضمان بنكي إلكتروني، كما تساهم خدمة المطالبات المالية في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الحوكمة والرقابة، كما تتم رحلة المطالبات المالية في 5 خطوات من خلال المنصة.