موعد أول أيام عيد الفطر 1443-2022 في السعودية

موعد عيد الفطر بالسعودية 2022، بعد انتهاء شهر رمضان يكافئنا الله جل وعلا بعيد الفطر الذي نفرح به كثيرًا كبارًا وصغارًا ونتجمع به مع أحبابنا وأصدقائنا للتعبير عن سعادتنا بعيد الفطر المبارك، ونشعر بتلك السعادة الكبيرة بعد أداء أحد أهم فروض الدين الإسلامي وهو الصيام حيث يعتبر الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى الرغم من أن شهر رمضان لم يأتي بعد ولكن هناك العديد من التساؤلات حول موعد عيد الفطر والأيام المتبقية عليه.

عيد الفطر المبارك 2022

نحتفل نحن المسلمين بعيد الفطر عند قدومه لأنه يأتي بعد قضائنا لفترة الصيام المطلوبة منا والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بقضائها والمسلم العاقل ينفذ أوامر الله جل وعلا، لهذا فإن للعيد سعادة ومكانة كبيرة في قلوبنا والجدير بالذكر أننا لن نشعر بطعم تلك السعادة إذا لم يكن شهر رمضان يسبق عيد الفطر، وفلكيًا يبدأ عيد الفطر من مغرب أخر أيام شهر رمضان الكريم وموعد نهايته هو مغرب أول أيام شهر شوال.

إذ أن عيد الفطر هو يوم واحد فقط ولكن الشائع أن الناس في الكثير من الدول خاصةً الدول العربية تحتفل به لمدة ثلاثة أيام، لكي يتمكنوا من زيارة الجميع والاسترخاء لبعض الوقت قبل العودة من جديد سواء للعمل أو الدراسة، لهذا نجد أن صيام أول أيام عيد الفطر هو محرم من الله سبحانه وتعالى وعلى من يرغب في صيام الستة أيام من شوال تجنب اليوم الأول.

موعد عيد الفطر بالسعودية 2022

لا يتم تحديد موعد عيد الفطر إلا باستطلاع هلال شهر شوال في التاسع والعشرين من شهر رمضان، وعلى إثرها يتم تحديد موعد عيد الفطر وهل سيكون في الثاني أو الثالث من شهر مايو وكذلك يتوقف على موعد بداية شهر رمضان التي لا تحدد أيضًا سوى بالتاسع والعشرين من شهر شعبان، ولكن من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر في الثالث من شهر مايو، ليبدأ الاحتفال بأعظم الليالي التي منحها الله سبحانه وتعالى لنا نحن المسلمين بعد صوم شهر رمضان بأكمله وتحمل الجوع والعطش وكذلك ضبط النفس ووقفها عن أداء أي ذنوب.