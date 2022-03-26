الموارد البشرية تحدد ساعات العمل للقطاع الخاص والحكومي خلال شهر رمضان 2022 بالسعودية

ساعات العمل للقطاع الخاص خلال شهر رمضان 2022، أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة توقيت عمل قطاعها الخَاص ونوهت علي الشركات ضرورة مراعاة سَاعات عَمل السيدة العاملة، مع تطبيق شروط المعيار اليومي والأسبوعي وتوضح الجهات العاملة بوزارة الموارد من أعلان البيان الرسمي لسَاعات العَمل حتي تلتزم به كافة المنشآت بالمملكة، والعمل علي تطبيق المعاير اليومية والالتزام بها وان أي وقت أضافي يتم إدراجه لتوقيت العمل، يعتبر وقت إضافي ويجب تحديد راتب له، أليكم تفاصيل توقيت العمل للقطاع الخاص خلال شهر رمضان والذي تم تحديده بالمملكة.

ساعات العمل للقطاع الخاص خلال شهر رمضان 2022

حددت وزارة الموارد البشرية ساعات العمل للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية للمنشآت الخاصة، وأعلنت البيان الرسمي بصفحتها الرسمية بتويتر العالمي وبينت أن ساعات العمل الرئيسة هي 6 ساعات لأغير، وتم اتخاذ قرار تحديد ساعات للعمل لاعتمادهم على المادة 98 من نظام العمل في المملكة والتي تنص على أن ساعات العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان هي 6 ساعات فقط، وان أي ساعات يتم إدراجها للعامل تعد من الساعات الإضافية ونوهت انه يجب الالتزام بالمعاير الشرطية التي تحددها المملكة للسيدة العاملة، وانه من الشروط عدم بقاء السيدة العاملة بمكان عملها اكثر من 12 ساعة باليوم الواحد، كذلك تناولنا إمساكية شهر رمضان بالمملكة وموعد بدئه ليتم العمل به والتحضير لذلك الشهر المبارك.

ساعات العمل بالقطاع الحكومي

وزارة العمل تعتمد ساعات العمل بالقطاع الحكومي كل عام ليكون 5 ساعات باليوم بجميع المنشآت الحكومية العاملة بالمملكة، هذا وقد أكدت وزارة العمل أن ساعات دوام السيدة العاملة بالقطاع الحكومي مثل ساعات عمل الرجل ولا يوجد فرق، وأما عن موعد الدوام اليومي فلن يتم الإعلان عنه حتي وقتنا الحالي، ومن المقرر أعلان وزارة العمل خلال الساعات القادمة الموعد المحدد بدئه بالدوام اليومي وأعلام المنشآت الحكومية به للعمل بالدوام خلال شهر رمضان المبارك 2022 – 1443.

معاير تطبيق ساعات العمل خلال شهر رمضان