نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المقال التالي
يجب أن نشير أن تطبيقا لبرنامج رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ قد أعلن مجلس الوزراء السعودي في أواخر عام ٢٠٢١ عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضاً عن منصة الدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية التي يمكنكم من خلالها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي بكل سهولة بشكل إلكتروني من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة سوف نقدم لكم خلال السطور القادمة كافة التفاصيل تابعوا معانا.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
بعد الإعلان عن تحديث نظام الضمان الاجتماعي وتطوير المملكة العربية السعودية، زادت عمليات البحث في المملكة العربية السعودية من خلال محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على روابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المتقدم من خلال المنصة ووزارة الموارد البشرية السعودية، تعتبر شروط الحصول على معاش الضمان من أهم الخطوات التي يمكن لرب الأسرة تسجيلها والحصول على الدعم المباشر هذه الخطوات هي كما يلي:
- ادخل على رابط منصة وزارة الموارد البشرية السعودية.
- اضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اضغط على بوابة الخدمة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية،
- قم بتسجيل حساب جديد، أدخل جميع التفاصيل المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم أدخل المستخدم اسمك وكلمة المرور، اكتب تأكيد الرمز، وانقر فوق الزر لقبول الشروط، وانقر فوق حقل التسجيل.
- سوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق تحتاج إلى النقر فوق “تأكيد”
- بما في ذلك الرسالة المرسلة ستظهر لك رسالة تفيد بأنك قمت بالتسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديدة.
- بعد ذلك، تحتاج إلى قراءة جميع المعلومات وشروط الاستخدام والنقر فوق حقل إدخال الخدمة.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
- أولا يجب أن تكون الجنسية السعودية.
- الإقامة دائما في المملكة العربية السعودية.
- ثالثا يجب عليكم استيفاء جميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضا التي تتعلق بتقديم كافة الخدمات الصحية المختلفة والتعليم للأولاد.
- يجب عليكم الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لجميع أفراد العائلة القادرين والمستفيدين من معاش الضمان أيضاً
- يجب الإشارة أنه إذا كان أحد أفراد العائلة يقيم في الخارج لغرض الدراسة قد يؤثر ذلك بالطبع على استحقاق العائلة للمعاش.
- كل هذه الشروط يجب أن يتم تطبيقها على جميع المستفيدين حتى يمكنهم الحصول على المعاش بكل سهولة.
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