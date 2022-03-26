نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان 2022 بالسعودية … العداد التنازلي لموعد بدء شهر رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمساكية شهر رمضان 2022 بالسعودية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك يهتم كافة المسلمون بالمملكة اقتناء إمَساكية رمَضان وذلك بهدف التعرف علي مواعيد الإمساك عن الطعام، والاطلاع علي مواقيت الصلاة يوم بيوم، بالإضافة إلي صنع وترتيب الأطعمة التي يتم تناولها بالإفطار وحسب الفلكيات فان شَهر رمَضان المبارك لعام 1443 والمتوافق بالهجري مع عام 2022، يهل علينا بمطلع اليوم الأول أو الثاني من شهر أبريل من العام الجاري، ويختلف موعد بدء رمضان باختلاف رؤية الهلال في كل دولة، واليوم نعرض تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2022 بالسعودية.

إمساكية شهر رمضان 2022 بالسعودية

من الجدير بالذكر أن هلال رمضان 1443 يتم احتسابه بعد الاقتران وعامة يحدث ذلك بحلول يوم 29 من شعبان والذي يتوافق مع تاريخ ميلادي الأول من أبريل 2022، ويكون ذلك هو يوم الرؤية لهلال رمضان فلكياً، ومن المتوقع أن يكن بدء اليوم الأول من رمضان يوم السبت الثاني من أبريل 2022، أي يتبقى علي موعد البدء لشهر رمضان 6 أيام متتالية، وبذلك تكون إمساكية رمضان في المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1443 علي النحو التالي:

ومن الجدير بالذكر أن رمضان العام الماضي تم بدئه بالثالث عشر من أبريل 2021 ومن المتوقع بدئه هذا العام في بداية أبريل 2022، وينتظر المسلمون من حول العالم موعد أعلان هلال شهر رمضان المبارك، ويتساءلون بعضهم البعض متي يبدأ اليوم الأول من شهر رمضان والذي يتبقى علي بدئه منذ كتابة مقالنا الحالي 6 أيام و16 ساعة، لذلك سيتم التحقق من هلال شهر رمضان المبارك من العام الجاري بعد غروب الشمس يوم الجمعة 1 أبريل أي في 29 شعبان 1433.

إمساكية رمضان 1443 بالرياض

أما عن أمساكيه رمَضان بمدينة الرياض بالمملكة للعام الجاري سوف نتناولها عبر السطور التالية، ومن المتوقع أن تكون صلاة الفجر باليوم الأول من شَهر رمَضان في تمام الساعة 4:33 صباحاً والشروق بتمام الساعة 5:50 صباحاً، وفي الحين الأخر يأتي وقت الإفطار بتمام الساعة 6:18 من مساء اليوم الأول برمضان، وتكون إمسَاكية شَهر رمضَان 2022 بالرياض علي النحو التالي:

ومن المشار أليه أن مواعيد الإمساك وصلاة الفجر ومواعيد الإفطار تختلف مع نهاية اخر الأيام بشهر رمضان المبارك 2022 -1443.