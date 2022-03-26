“رقم مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد” لطلب المساعدات في شهر رمضان الكريم وطوال العام وأرقام الاتصال المباشر وغير المباشر بالأمير لطلب المساعدة المالية للمحتاجين من ابناء المملكة، وليس غريبا على ابن الاسرة الحاكمة تقديم نسب من أمواله للمحتاجين من أبناء الوطن حيث يكون الابن الأصغر للملك فهد رحمه الله عليه والأميرة الجوهرة.

“رقم مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد” واتساب الرد على المحتاجين بالتواصل kfahadalsaud (هواتف – Mail)

بثروة كبيرة تجاوزت مليارات الريالات السعودية تكون المكانة المالية الكبيرة للأمير عبد العزيز بن فهد، حيث يكون له العديد من الأملاك والاستثمارات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وحرصا منه على الانتماء لهذا الوطن وتقديم يد العون للمحتاجين قام بإطلاق مؤسسة خيرية لنلقي طلبات المحتاجين، حيث تعتمد المؤسسة على تلقي الطلبات والاتصالات من المحتاجين، كما تقوم بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والاخبار لتقديم الدعم أيضا لأصحاب المصائب أو الحاجات العاجلة، كما قدمت المؤسسة الدعم لأسرة اليوتيوبر السعودي الشهر واسرته بعد المصاب الذي اصابهم بالشهور الأخيرة.

شكل الطلب الذي يعرض على الأمير عبد العزيز بن فهد

يبدأ بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم”

اكتب اسم الأمير في منتصف الصفحة موضحا بعض صفات الأمير وادعو له مع بعض الآيات.

عرف عن نفسك واكتب كافة البيانات (الاسم – الهوية الوطنية – العنوان – رقم الهاتف النقال).

قم بشرح أسباب المساعدة بطريقة صادقة ومميزة مع إرفاق المستندات التي تثبت الاحتياج الفعلي للمساعدة.

يتم إرسال الطلب إلى أمانة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية.

المساعدات التي تقوم المؤسسة بتقديمها للمحتاجين

يتم سداد الديون عن المحتاجين الذين ليس لديهم قدرة على السداد.

تقوم المؤسسة بكفالة من ليس لهم عائل وخاصة الاسر الفقيرة ذات الأطفال الكثيرين.

يتم السداد عن الغارمين للعودة إلى أهليهم وذويهم من جديد.

تقوم المؤسسة بتقديم الدعم المطلوب (بيت – سيارة – دخل شهري – مساعدة عاجلة).

لا يتم الالتفات إلى الطلبات التي لا يتم استكمال المستندات التي تثبت الاحتياج فيها.

صيغة معروض طلب مساعدة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

مؤسسات خيرية في المملكة العربية السعودية

أرقام وطريقة التواصل مع الأمير والمؤسسة بشكل مباشر بجميع المملكة

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم مكتب المؤسسة: 485232658966 -من داخل المملكة على واتساب 8004000000 – ومن خارج المملكة 920030003

متابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

أرقام تواصل المؤسسة (تبوك)

يتم الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

للاتصال من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.