شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa والتي ينتظر المستفيدين من الضمان التعرف عليها للتسجيل في المساعدة المقطوعة والتمكن من الاستفادة منها عندما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة تفعيلها من جديد، كما يقوم المسجلين بالموقع من قبل والذين استفادوا بالسنوات السابقة منها تحديث بيانتهم على المنصة للاستفادة من المقطوعة حسب النظام والشروط الجدية.

شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الميعاد وطريقة الاستعلام بالرقم المدني

يتطلع المواطن السعودي للتعرف على أخبار المساعدة المقطوعة الجديدة، وخاصة بعد انقطاع اخبار عنها في الفترة الماضية، وجاءت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نهاية العام الماضي، نوفمبر 2021ن بالإعلان عن تحديث منظومة الدعم في الوزارة والتي بدأت بانتقال قاعدة البيانات للمستفيدين القدامى في الوزارة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، منصة الضمان المطور، وان على المستفيدين ضرورة تحديث البيانات كما فتحت باب التسجيل الجديد لطلب الدم من الوزارة.

شروط المساعدة المقطوعة الجديدة

يكون من حق مستفيدي الضمان المطور التسجيل في المقطوعة إذا تم الالتزام بالسن المناسب وهو 35عام للمقطوعة.

شرط الدخل الشهري المتوسط والذي لا يكون لدى المتقدم أملاك عقارية أو سيارات أو مجموعة من الخدم لديه.

تكون للمطلقات الحق في الحصول عليها إذا اثبتت الدخل الشهري والاستقلالية وعدم الاستطاعة المالية.

شرط الجنسية أن يكون سعودي الجنسية مقيما في داخل المملكة.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للأعزب 3000 ريال سعودي ولرب الاسرة 8650 ريال.

خطوات تقديم طلب المساعدة المقطوعة متابعة طلب المساعدة المقطوعة 1443 تبدأ الخطوات بالتسجيل في الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة. يجب القبول في البداية بالضمان المطور ليتم التقديم والتسجيل في المساعدات المقطوعة الجديدة. يقوم المستخدم بالدخول على رابط المساعدات المقطوعة للتسجيل كما يمكن تحديث البيانات عبر منصة الدخول الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية. تفتح نافذة جديدة يقوم فيها المستخدم الاختيار بين الدخول بمنصة النفاذ الوطني الموحدة أو وزارة التنمية الاجتماعية. يقوم باختيار التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم كتابة الرقم المدني ورمز التحقق ورقم الهاتف النقال الأحدث. يقوم باستلام رقم الطلب على الهاتف النقال. يمكن استخدام رقم الطلب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. يتم الحصول على رقم الطلب من التسجيل المسبق ثم يتم الدخول على رابط متابعة الطلب. يقوم بكتابة رقم الطلب الذي حصل عليه من التسجيل الأول فيها. يتم تسجيل الرقم المدني ورقم الطلب ورمز التحقق المكود من ارقام وحروف. تظهر لمستخدم النتيجة (قبول الطلب – الصرف التلقائي – قيد الدراسة – رفض الطلب).

توقع الموعد المحدد للمقطوعة