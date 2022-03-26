أخبار السعودية

شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الميعاد وطريقة الاستعلام بالرقم المدني

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الميعاد وطريقة الاستعلام بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الميعاد وطريقة الاستعلام بالرقم المدني

شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa والتي ينتظر المستفيدين من الضمان التعرف عليها للتسجيل في المساعدة المقطوعة والتمكن من الاستفادة منها عندما تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة تفعيلها من جديد، كما يقوم المسجلين بالموقع من قبل والذين استفادوا بالسنوات السابقة منها تحديث بيانتهم على المنصة للاستفادة من المقطوعة حسب النظام والشروط الجدية.

شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الميعاد وطريقة الاستعلام بالرقم المدني

يتطلع المواطن السعودي للتعرف على أخبار المساعدة المقطوعة الجديدة، وخاصة بعد انقطاع اخبار عنها في الفترة الماضية، وجاءت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نهاية العام الماضي، نوفمبر 2021ن بالإعلان عن تحديث منظومة الدعم في الوزارة والتي بدأت بانتقال قاعدة البيانات للمستفيدين القدامى في الوزارة إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، منصة الضمان المطور، وان على المستفيدين ضرورة تحديث البيانات كما فتحت باب التسجيل الجديد لطلب الدم من الوزارة.

شروط المساعدة المقطوعة الجديدة

  • يكون من حق مستفيدي الضمان المطور التسجيل في المقطوعة إذا تم الالتزام بالسن المناسب وهو 35عام للمقطوعة.
  • شرط الدخل الشهري المتوسط والذي لا يكون لدى المتقدم أملاك عقارية أو سيارات أو مجموعة من الخدم لديه.
  • تكون للمطلقات الحق في الحصول عليها إذا اثبتت الدخل الشهري والاستقلالية وعدم الاستطاعة المالية.
  • شرط الجنسية أن يكون سعودي الجنسية مقيما في داخل المملكة.
  • أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للأعزب 3000 ريال سعودي ولرب الاسرة 8650 ريال.
خطوات تقديم طلب المساعدة المقطوعة متابعة طلب المساعدة المقطوعة 1443
  1. تبدأ الخطوات بالتسجيل في الضمان المطور بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة.
  2. يجب القبول في البداية بالضمان المطور ليتم التقديم والتسجيل في المساعدات المقطوعة الجديدة.
  3. يقوم المستخدم بالدخول على رابط المساعدات المقطوعة للتسجيل 
  4. كما يمكن تحديث البيانات عبر منصة الدخول الموحدة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  5. يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية.
  6. تفتح نافذة جديدة يقوم فيها المستخدم الاختيار بين الدخول بمنصة النفاذ الوطني الموحدة أو وزارة التنمية الاجتماعية.
  7. يقوم باختيار التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  8. يتم كتابة الرقم المدني ورمز التحقق ورقم الهاتف النقال الأحدث.
  9. يقوم باستلام رقم الطلب على الهاتف النقال.
  10. يمكن استخدام رقم الطلب في الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
  1. يتم الحصول على رقم الطلب من التسجيل المسبق ثم يتم الدخول على  رابط متابعة الطلب.
  2. يقوم بكتابة رقم الطلب الذي حصل عليه من التسجيل الأول فيها.
  3. يتم تسجيل الرقم المدني ورقم الطلب ورمز التحقق المكود من ارقام وحروف.
  4. تظهر لمستخدم النتيجة (قبول الطلب – الصرف التلقائي – قيد الدراسة – رفض الطلب).

توقع الموعد المحدد للمقطوعة

  • يتوقع المحللين أن تودع في شهر رمضان بديلا عن المكرمة الملكية التي تم إقرارها بالعام الماضي في ظل ارتفاع بعض الأسعار.
  • ربما تودع المقطوعة بعد الانتهاء من مهلة التسجيل وتحديث البيانات للانتقال إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مايو 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الميعاد وطريقة الاستعلام بالرقم المدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا