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تحديث المساعدة المقطوعة عبر نفاذ sso.hrsd.gov.sa والتي يتم تحديث بيانات المستخدمين بالنظام القديم فيها عبر المنصة الوطنية الموحدة نفاذ، كما تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمسجلين الجدد في الضمان المطور والذين تم قبولهم للحصول على الراتب الشهري من الوزارة ويمكنهم التقديم على مقطوعة الضمان، كما تتيح الوزارة رابط الاستعلام عن المقطوعة وطريقة متابعة طلب.
تحديث المساعدة المقطوعة عبر نفاذ sso.hrsd.gov.sa المنصة الموحدة eservice متابعة طلب
أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية بالسنوات الماضية صرف المساعدة المقطوعة مرة أو مرتين في العام وذلك حسب دراسة وحساب حالة الاحتياج لدى المواطنين بالمملكة، وأتاحت تحديث بياناتهم بشكل دوري أو للذين خرجوا من السجون ويرغبوا في الحصول على المقطعة من جديد نظرا للأحوال المالية لهم، بينما توقفت المقطوعة لفترة أربعة سنوات وتم استبدالها بالعديد من البرامج الاجتماعية، بينما في شهر نوفمبر 2021 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات مستفيدي الوزارة جميعهم، ومنهم مستفيدي المقطوعة، ليتم انتقال قاعدة البيانات الخاصة بهم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ليتم تحديد موعد مناسب فيما بعد لصرف المقطوعة.
موعد تحديث بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أعلنت الوزارة في بيان هام لها على منصتها على توير ضرورة أن يقوم مستفيدي الوزارة في السنوات الماضية بتحديث بياناتهم عبر المنصة الوطنية الموحدة أو عبر رابط الضمان المطور الجديد، على أن يستمر باب التسجيل متاحا وكذلك التحديث حتى هر مايو 2022.
بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حل المقطوعة
تقوم الوزارة بتحديد مواعيد صرف المقطوعة في الوقت الذي تقوم بتحديده ويتم ذلك بعد دراسة أعداد المتقدمين للحصول عليها وبحث كيفية الاحتياج إليها، ولم يتم تحديد هذا الموعد بعد بينما لم يتم إلغاء المساعدات المقطوعة بشكل نهائي.
|طريقة تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي
|تحديث بيانات المقطوعة الجديدة
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الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 برقم الطلب
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة جميعها يتم الحصول على البيانات المناسبة ليتمكن المواطن من الاستعلام.
- تبدا بالدخول على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- يقوم بإدخال رقم السجل المدني.
- يتم تسجيل رمز التحقق.
- اختيار “عرض”.
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