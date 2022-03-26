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تحديث بيانات الصحة empupdate.moh.gov.sa لموظفي وزارة الصحة بالمملكة للحصول على البيانات الأحدث لهم على قاعدة البيانات لرئيسية للوزارة ليتمكنوا من الدخول عبر حساباتهم الشخصية بالمنظومة الجديدة للتسجيل والاستعلام عن مواعيد نزول الرواتب والتقديم على إجازات وكذلك الاستعلام عن الرواتب كما يتمكنوا من استرجاع حساباتهم.
تحديث بيانات الصحة empupdate.moh.gov.sa استرجاع بيانات حسابي (ترقية – راتب – إجازة)
تقوم وزارة الصحة بالمملكة والعديد من الوزارات والهيئات بالإعلان عن تحديث البيانات الخاصة بالمستخدمين، الذين يستخدموا خدمات الوزارة بالعلاج وحجز مواعيد اللقاحات والحصول على الإجازة المرضية وغيرها، كما تقوم الوزارة بالإعلان عن تحديث بيانات منسوبي وزارة الصحة بالمملكة، الموظفين والعاملين بالقطاع الصحي، لوجود المعلومات الأحدث لهم على قاعدة البيانات عبر منصة الصحة، ويمكنهم بذلك استرجاع بيانات حساباتهم واستخدام الحساب في الخدمات المتاحة لهم من الوزارة:
- لتحديث بيانات الدرجة الوظيفية الجديدة لهم.
- الاستعلام عن نزول راتب أو مواعيد نزل الرواتب.
- طلب ترقية أو الاستعلام عن نزول ترقية.
- تقديم طلب عطلة أو إجازة مرضية إلكترونيا.
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تحديث البيانات لمنسوبي وزارة الصحة
- يتم متابعة الإيميل الخاص بوزارة الصحة المتاح للموظفين.
- إنشاء هوية إلكترونية بخاصية الدخول الموحد لجميع أقسام الوزارة.
- يمكن للموظف الاستعلام عن خدمات الوزارة.
- يتم من خلالها التحقق من البيانات المدخلة عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف النقال.
- استرجاع بيانات العامل بالقطاع الصحي.
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