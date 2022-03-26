تحديث بيانات الصحة empupdate.moh.gov.sa لموظفي وزارة الصحة بالمملكة للحصول على البيانات الأحدث لهم على قاعدة البيانات لرئيسية للوزارة ليتمكنوا من الدخول عبر حساباتهم الشخصية بالمنظومة الجديدة للتسجيل والاستعلام عن مواعيد نزول الرواتب والتقديم على إجازات وكذلك الاستعلام عن الرواتب كما يتمكنوا من استرجاع حساباتهم.

تحديث بيانات الصحة empupdate.moh.gov.sa استرجاع بيانات حسابي (ترقية – راتب – إجازة)

تقوم وزارة الصحة بالمملكة والعديد من الوزارات والهيئات بالإعلان عن تحديث البيانات الخاصة بالمستخدمين، الذين يستخدموا خدمات الوزارة بالعلاج وحجز مواعيد اللقاحات والحصول على الإجازة المرضية وغيرها، كما تقوم الوزارة بالإعلان عن تحديث بيانات منسوبي وزارة الصحة بالمملكة، الموظفين والعاملين بالقطاع الصحي، لوجود المعلومات الأحدث لهم على قاعدة البيانات عبر منصة الصحة، ويمكنهم بذلك استرجاع بيانات حساباتهم واستخدام الحساب في الخدمات المتاحة لهم من الوزارة:

لتحديث بيانات الدرجة الوظيفية الجديدة لهم.

الاستعلام عن نزول راتب أو مواعيد نزل الرواتب.

طلب ترقية أو الاستعلام عن نزول ترقية.

تقديم طلب عطلة أو إجازة مرضية إلكترونيا.

طريقة تحديث بيانات موظف في وزارة الصحة السعودية طريقة استر جاع بيانات حسابي تحديث بيانات الموظفين يتم تسجيل الدخول على رابط تحديث بيانات وزارة الصحة السعودية. يقوم باستخدام اسم الموظف ورقم المرور كموظف. لابد من تسجيل رمز التحقق. عند تسجيل الدخول يتم الدخول على الصفحة الرئيسية يتم استخدام الخدمات الإلكترونية. يقوم بالدخول على خدمات الموظفين. يقوم بتحديث بيانات الموظف واختيار ايقونة “باشر التحديث”. يقوم الموظف بالدخول المباشر لبوابة وزارة الصحة يتم الدخول على صفحة التسجيل. استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور في التسجيل ورمز التحقق. يتم تسجيل الدخول. ادخل على القائمة الرئيسية ثم قم باختيار الخدمات الإلكترونية. يقوم باختيار خدمات الموظفين ينك تحديد خدمة استرجاع بيانات حسابي الموظفين انقر أيقونة “استرجاع” سوف يقوم مباشرة باسترجاع ما سوف تقوم بطلبة.

تحديث البيانات لمنسوبي وزارة الصحة