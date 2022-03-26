الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية وسلم الاعانات الجديد 1443

إعانة التأهيل الشامل، عبارة عن برنامج تكافلي يستهدف المواطنين السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر لهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رواتب ثابته يتم صرفها شهرياً، وذلك من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة المتزايدة وتوفير حياة كريمة لهم، غير أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المسجلين للحصول على إعانة التأهيل الشامل، كما أن هناك موعداً محدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف هذه الإعانة وإيداع قيمتها في حسابات المستفيدين منها.

كيفية الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل برقم الهوية:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات التي يجب على من تنطبق عليهم الشروط الخاصة للحصول على هذه الإعانة من أجل الاستعلام عنها برقم الهوية وذلك كما يلي:-

يتم الدخول على بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

يمكن الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد أو القيام بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

إذا لم تكن مسجلاً من قبل وهذا شرط ضروري للحصول على الإعانة قم بالضغط على إنشاء حساب جديد

سلم الإعانات المالية للمستفيدين من خدمات إعانات التأهيل الشامل:-

ما هي الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول على إعانة التأهيل الشامل؟

اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتم تسجيلهم للحصول على هذه الإعانة المالية وهذه الشروط هي:-