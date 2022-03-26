كيف اطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي في 5 خطوات إلكترونيا

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عمر شويل - جدة كيف اطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي؟ سؤال يدور في ذهن الملايين في المملكة العربية السعودية، كما يتساءل الكثيرون أيضاً عن الشروط اللازمة لقبول طلب المساعدة من الديون الملكي السعودي، والذي يعد الكثير من الخدمات للمواطنين المستحقين للدعم، بتوجه مباشر من خادم الحرمين الشريفين راعي البلاد، والذي يبحث دوما إلي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية وخاصة الأسر الأكثر حاجة إلى المساعدات من الفقراء والبسطاء والنساء الأرامل والمطلقات وغيرهم.

كيف اطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

كشفت المنصة الوطنية الموحدة عبر موقعها الإلكتروني عن الآليات اللازمة للتقديم على مساعدات الديوان الملكي والتي جاءت كالتالي:



معروض طلب المساعدة. بيانات طالب الخدمة. نوع المساعدة.

البند الأول: من أساسيات الحصول على المساعدات، حيث تحتاج من خلال المعروض أن توضح فيه حالتك الاجتماعية والمالية وأسباب طلب المساعدة والظروف الحياتية الحالية، ويجب أن تكتب المعروض بطريقة مميزة، بحيث تساعد على قبول الطلب، واليك نموذج طلب المساعدات.

النقطة الثانية: بيانات طلب الخدمة يجب أن تكتب بشكل صحيح، وخاصة بيانات التواصل مثل رقم الهاتف والعنوان.

البند الثالث: نوع المساعدة يجب تحديده بداخل الطلب، حيث أن الديوان الملكي السعودي يقدم العديد من أنواع المساعدات مثل (مساعدات مالية، مساعدات العلاج على نفقة الدولة، منح الأراضي المجانية) وغيرها من الخدمات والمساعدات.

خطوات التقديم على المساعدات المالية والعينية

تتم آلية التسجيل في مساعدات الديوان الملكي السعودي من خلال 5 خطوات حسب ما أوضحت المنصة الوطنية الموحدة عبر موقعها الإلكتروني، جاءت هذه الخطوات كالتالي:

الولوج إلى رابط موقع إمارة الباحة. الضغط على (الخدمات الإلكترونية). الدخول على أيقونة (طلب مساعدات مالية وعينية). إرفاق المستندات المطلوبة وطلب المساعدة والهوية الوطنية. الانتظار حتي يتم قبول طلب المساعدة.

كم يستغرق رد الديوان الملكي السعودي على طلب المساعدة

اختلف الآراء حول موعد الرد على طلب المساعدات التي يقدمه المواطنين إلي الديوان الملكي السعودي، ولكن من المتوقع بأن يكون الرد بالموافقة على طلب المساعدة المالية في مدة زمنية أقصاها 4 أشهر، أما عن المدة الزمنية التي يستغرقها الديوان الملكي السعودي في الرد على طلب المساعدة العلاجية فقد لا تستغرق فقط طويل، فالطبع أقل بكثير من الرد على المساعدات المالية، واليك رابط التواصل مع الديوان الملكي للتعرف علي الموعد الرسمي للحصول علي المساعدات.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح كيف اطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي.