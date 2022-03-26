شروط تمويلات بنك الراجحي بدون فوائد للسعوديين والمقيمين و الأوراق المطلوبة

شروط تمويلات بنك الراجحي بدون فوائد للسعوديين والمقيمين تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة، حيث يقدم بنك الراجحي العديد من أشكال التمويل التي تناسب كافة المتواجدين في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو الوافدين، حيث تساعد هذه التمويلات في سد الاحتياجات المالية التي قد يعاني منها البعض خاصة مع زيادة الأسعار، وعدم وجود فرص عمل يمكنها مواكبة الارتفاع الكبير في الأسعار، ومع بداية الدراسة يكون أمر سداد المصروفات الدراسية وشراء مستلزمات المدارس من أكبر العقبات التي تواجه المواطن، لذا أصبح بإمكانك الحصول على تمويل من بنك الراجحي والسداد خلال فترات ميسرة، وخلال سطور قليلة سنتعرف على شروط تمويلات بنك الراجحي وطريقة التقديم عليه.

شروط تمويلات بنك الراجحي

وضع المصرف بعض الشروط والضوابط للحصول على أحد التمويلات التي يقدمها، وهي:

أن يكون عمر المتقدم أكبر من 25 عام وأقل من 55 عام.

ألا يقل راتب المتقدم للتمويل عن 2000 ريال سعودي.

يمكن للسعودي وغير السعودي الحصول على التمويل خلال 20 دقيقة فقط من التقديم.

يمكن للمواطن أو المقيم سداد أقساط التمويل في فترة تمتد من عام إلى 3 أعوام.

قيمة التمويل المتاحة للموظف من 50 ألف إلى 500 ألف ريال سعودي.

قيمة التمويل المتاحة للأطباء من 50 ألف إلى مليون ريال سعودي.

التقديم على تمويل بنك الراجحي

أتاح بنك الراجحي إمكانية التقديم على تمويل من البنك عن طريق الإنترنت بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، والضغط على التقديم على تمويل شخصي ثم ملء نموذج التقديم وكتابة البيانات المطلوبة، بعدها يقوم البنك بالتأكد من صحة البيانات المدونة ومدى انطباق ذلك على الشروط التي أقرها البنك، ومن ثم الموافقة أو الرفض.

خدمة عملاء بنك الراجحي

في حالة وجود استفسار بشأن التقديم على تمويلات بنك الراجحي، أو سبب التأخر في الرد عند التقديم، أو معرفة قيمة القرض، و الأقساط المقرر سدادها، يمكن الاتصال بخدمة عملاء البنك، حيث قام البنك بتوفير رقمين لخدمة العملاء، أحدهما للعملاء الجدد وهو 8001241222، والآخر للعملاء الحاليين وهو 966114603333، وذلك حتى يتمكن العميل من الرد على كافة استفساراته دون زيارة احد فروع البنك.