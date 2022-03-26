نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443 في المقال التالي
تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية للعام الجديد 1443 ه، يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي، وذلك لضرورة التسجيل في المنصة الجديدة التي تم تفعيلها مؤخرًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، تعتبر هذه المنصة من ضمن المزايا والأهداف الجديدة. كما أعلنت الوزارة مؤخراً عن الموعد المحدد لتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور وهو النظام الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم (م / 32) لسنة 1442 ه.
طريقة تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي المطور:
لتسجيل الدخول في رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة لعام 1443 هـ، يجب إتباع الخطوات التالية:
- في البداية اذهب إلى الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي.
- ثم النقر على علامة تبويب المستخدم الجديدة في واجهة النظام.
- بعد ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، ثم تاريخ الميلاد باستخدام التقويم.
- ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال رقم الهاتف المحمول في الخانة المتوفرة.
- يتم إنشاء كلمة المرور لحساب المستفيد.
- كما يتم أيضاً تأكيد كلمة المرور، ثم مراجعة الشروط والموافقة عليها.
- النقر على أيقونة التسجيل.
- يقوم المتقدم بإجراء التحقق المطلوب لإكمال التسجيل.
- قم بتسجيل الدخول إلى الحساب واستكمل إدخال البيانات المطلوبة.
- ثم النقر فوق علامة “البرامج” الموجودة بين أبواب الموقع الرئيسي.
- وفي النهاية يقوم المستفيد بتحميل المستندات المطلوبة ويضغط على كلمة التحميل الإلكتروني ثم يضغط أيضا على أيقونة إرسال.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور:
- أولا أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، باستثناء الفئات التالية التي لا يشترط فيها الجنسية:
1-زوجة السعودي.
2- مطلقة وأرملة السعودي إذا أنجبت أبناء سعوديين.
3- كذلك أبناء أرملة سعودية ومطلّقة سعودية من زوج أجنبي.
4- الأيتام وذوي الإعاقة.
5- الأرامل اليتيمات اللاتي لديهن بطاقات مواصلات.
- ثانياً يجب على المستفيد أن يقيم إقامة دائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية، ويشمل توفير الإقامة الدائمة الأفراد الذين لم تتجاوز إقامتهم خارج المملكة ثلاثة أشهر متتالية أو منفصلة في السنة السابقة لتاريخ صرف الضمان.
- ثالثاً انخفاض في قيمة الدخل المحسوب للفرد أو الأسرة بحيث يكون أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش، وذلك وفقاً لما تعتمده الجهات المختصة.
- رابعاً قابلية تطبيق معايير امتلاك واستخدام الثروة على الأفراد المتقدمين للحصول على دعم البرنامج.
- خامساً التزام الفرد المتقدم لرابط الضمان الاجتماعي المطور بمتطلبات وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالصحة أو التعليم أو التأهيل أو خدمة المجتمع.
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