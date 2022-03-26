ما هي شروط استحقاق ساند التعطل عن العمل 1443 وطريقة التسجيل

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عمر شويل - جدة ما هي شروط استحقاق ساند التعطل عن العمل وطريقة التسجيل في نظام الدعم الذي يستهدف فئات كثيرة من المجتمع السعودي، لأجل توفير حياة كريمة للأسر السعودية المستحقة للدعم، ولا سيما في ظل ما تمر به البلاد من غلاء المعيشة تقدم الحكومة السعودية أنواع كثيرة من الدعم فمن أهم أنواع هذا الدعم هو دعم نظام ساند، في نفس الوقت الذي حددته فيه الحكومة السعودية الفئات المستهدفة من استحقاق ساند.

ما هي شروط استحقاق ساند التعطل عن العمل

كشف نظام ساند “التعطل عن العمل” عدداً من الضوابط والشروط التي لابد أن تكون في الفئات المستحقة والتي جاءت كالتالي:

يستفيد من دعم ساند ا لمواطنين السعوديين فقط.

لمواطنين السعوديين فقط. يجب أن يكون المستفيد يقل عمره عن 60 عام.

تجاوز مدة العمل التي نص عليها القانون.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه دخل شهري.

أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من العمل.

عدم قدرة المتقدم على العمل.

طريقة التسجيل في نظام ساند

يتمكن المواطنين السعوديين الذين ينطبق عليهم الشروط السابقة التقديم في نظام ساند الذي يقوم برعاية العامل السعودي وجميع أسرته عند فترة تعطله عن العمل بظرف خارجة عن الإرادة، حيث يتم المواطنين التسجيل وفقاً إلي الخطوات التالية:

الدخول على حسابك في التأمينات أون لاين. الدخول على حساب المشترك أون لاين. تسجيل الدخول. كتابة كلمة المرور ورمز المستخدم. النقر على أيقونة الدخول. الضغط على أيقونة تقديم طلب استحقاق نظام ساند. سجل بياناتك الشخصية ورقمك البنكي. ادخل على صفحة التسجيل. اكتب جميع البيانات والمعلومات المطلوبة. قم بالنقر على أيقونة تعديل. سوف تظهر لك رسالة موضح لها انك أتممت عملية التسجيل بنجاح.

ما هو مقدار التعويض الذي يستحقه المستفيدين من نظام ساند

كشف نظام ساند عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس رداً على تساؤلات أحد المستفيدين عن مقدار التعويض في ساند، والذي تم الكشف عنه بواقع صرف 60% من أجرك المسجل في أول ثلاثة أشهر و50% من الأجر المسجل في ال9 أشهر الباقية.

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