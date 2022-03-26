خطاب طلب رفع إيقاف الخدمات المؤقت والدائم عبر البوابة الإلكترونية ناجز التي قامت وزارة العدل السعودية بإطلاقها للتعامل الإلكتروني بين الوزارة والمواطنين وإنهاء الخدمات الخاصة بالوزارة والاستعلام عنها بشكل إلكتروني، ويتطلع المواطنين للتعرف على كيفية رفع إيقاف الخدمات والجهات التي تقوم بمسعدته على السداد والوفاء بالالتزامات على الموقوفين.

خطاب طلب رفع إيقاف الخدمات “مؤقت – دائم” دخول بوابة ناجز العدلية (absher.sa – najiz.sa)

يعاني جميع الذين تم إيقاف الخدمات عنهم من المقيمين في المملكة وكذلك السعوديين من قرارات وزارة العدل ضدهم، كإجراء عقابي، برفع إيقاف الخدمات، ويسعى كل موقوف إلى رفع أسرع لهذا الإيقاف ليتمكن من التعامل المالي بحرية والحصول على القروض والسفر خارج البلاد بحرية، وتوجد عدد من السبل لحل تلك المشكلة القانونية كما أعلنت عنها وزارة العدل.

بوابة ناجز الإلكترونية (وزارة العدل السعودية)

أطلقت وزارة العدل بالمملكة بوابة إلكترونية لتقديم العديد من الخدمات العدلية بطريقة اسهل للمستخدمين، حيث يكون من خدمات البوابة:

تقديم طلبات التقاضي الخاصة بالأسرة.

يتم تقديم الاستعلام عن القضايا.

تقوم منصة إحكام لتسجيل العقود ولاستعلام عن التسجيلات.

يتم تقديم خدمة رفع إيقاف الخدمات.

الاستعلام عن رفع الخدمات.

تقديم التظلمات والاستعلام عن خدمات المرور.

الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي “ناجز” الاستعلام عن إيقاف الخدمات “وزارة العدل” يتم الدخول عبر “ بوابة ناجز العدلية “. يقوم باختيار “خيار جديد”. ثم يتم اختيار أيقونة “الاستعلام عن طلب”. يبدأ إدخال رقم الطلب يتم تحديد التبعية (فرد – مؤسسة). يقوم بتحديد نوع الهوية يتم إدخال رقم الهوية بالمكان المخصص. ثم يقوم بكتابة كود التوثيق. هنا يبدأ الاستعلام عن الطلب. الدخول على “ رابط وزارة العدل “. يتم اختيار نوع الهوية (وطنية – وافد). يجب تسجيل تاريخ الميلاد. ثم رقم وكود التوثيق. يختار ايقونة “التالي”. وأخيرا يتم اختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها “إيقاف الخدمات”.

منصات تساعد على سداد الديون

منصة إحسان الخيرية والتي تقوم بسداد الديون على المديونين والغارمين.

جمعيات خيرية خاصة مثل مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية.

الديوان الملكي السعودي، بشرط أن يتم تقديم ما يثبت عدم القدرة على السداد.

طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة أبشر