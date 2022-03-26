نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب طلب رفع إيقاف الخدمات “مؤقت – دائم” دخول بوابة ناجز العدلية (absher.sa – najiz.sa) في المقال التالي
خطاب طلب رفع إيقاف الخدمات المؤقت والدائم عبر البوابة الإلكترونية ناجز التي قامت وزارة العدل السعودية بإطلاقها للتعامل الإلكتروني بين الوزارة والمواطنين وإنهاء الخدمات الخاصة بالوزارة والاستعلام عنها بشكل إلكتروني، ويتطلع المواطنين للتعرف على كيفية رفع إيقاف الخدمات والجهات التي تقوم بمسعدته على السداد والوفاء بالالتزامات على الموقوفين.
خطاب طلب رفع إيقاف الخدمات “مؤقت – دائم” دخول بوابة ناجز العدلية (absher.sa – najiz.sa)
يعاني جميع الذين تم إيقاف الخدمات عنهم من المقيمين في المملكة وكذلك السعوديين من قرارات وزارة العدل ضدهم، كإجراء عقابي، برفع إيقاف الخدمات، ويسعى كل موقوف إلى رفع أسرع لهذا الإيقاف ليتمكن من التعامل المالي بحرية والحصول على القروض والسفر خارج البلاد بحرية، وتوجد عدد من السبل لحل تلك المشكلة القانونية كما أعلنت عنها وزارة العدل.
بوابة ناجز الإلكترونية (وزارة العدل السعودية)
أطلقت وزارة العدل بالمملكة بوابة إلكترونية لتقديم العديد من الخدمات العدلية بطريقة اسهل للمستخدمين، حيث يكون من خدمات البوابة:
- تقديم طلبات التقاضي الخاصة بالأسرة.
- يتم تقديم الاستعلام عن القضايا.
- تقوم منصة إحكام لتسجيل العقود ولاستعلام عن التسجيلات.
- يتم تقديم خدمة رفع إيقاف الخدمات.
- الاستعلام عن رفع الخدمات.
- تقديم التظلمات والاستعلام عن خدمات المرور.
|الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي “ناجز”
|الاستعلام عن إيقاف الخدمات “وزارة العدل”
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منصات تساعد على سداد الديون
- منصة إحسان الخيرية والتي تقوم بسداد الديون على المديونين والغارمين.
- جمعيات خيرية خاصة مثل مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية.
- الديوان الملكي السعودي، بشرط أن يتم تقديم ما يثبت عدم القدرة على السداد.
طريقة رفع إيقاف الخدمات عبر بوابة أبشر
- يقوم المستخدم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- يتم اختيار خدمة وايقونة “الأفراد”.
- يقوم بتسجيل الدخول بحسابه الخاص بالرقم السري أو إنشاء حساب جديد.
- يتم تسجيل الخدمات الإلكترونية.
- يقوم باختيار خدمات وزارة العدل.
- يتم اختيار خدمة ناجز ويتم من خلالها التسجيل والاستعلام وإرفاق الوثائق.
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