دوام رمضان الحكومي في السعودية 1443 وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية

دوام رمضان الحكومي في السعودية يود التعرف عليه العديد من المواطنيين، من أجل تنظيم مواعيدهم، ومعرفة المواعيد الخاصة بالمصالح الحكومية، جاء هذا التساؤل بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك فيرغب جميع العاملين في التعرف على كافة المواعيد الخاصة بدوامهم خلال رمضان

دوام رمضان الحكومي في السعودية

لقد قامت إدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بتحديد مواعيد الدوام في شهر رمضان الكريم 1443 هجريًا، وذلك وفقا لما يلي:

سوف تعمل الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية خمس أيام من كل أسبوع، حيث يعد الجمعة والسبت إجاوة رسمية في المملكة لمافة القطاعات الحكومية.

يكون عدد ساعات الدوام فقط في شهر رمضان الكريم خمس ساعات، بالرغم من أن المعروف عنهم عدد الساعات لا تقل عن سبع ساعات.

يبداء الدوام في القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من الساعة العاشرة في الصباح على أن ينتهي في الساعة الثالثة عصرا.

دوام المدارس في رمضان 2022

لقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد عدد الساعات والأيام في شهر رمضان الكريم 2022، وسوف يكون ذلك وفقا لما يلي:

سوف يبدء اليوم الدراسي في ذلك الشهر في تمام الساعة التاسعة أو العاشرة صباحا، على أن تكون الفترة الزمنية لكل حصة يتم تدريسها خمس وثلاثين دقيقة فقط.

عدد ساعات الدوام لكلا من المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال لا تتخطى الثلاث ساعات.

بينما عن عدد ساعات دوام كلا من المرحلة الثانوية والمتوسة لا يزيد عن الأربع ساعات.

أما عن دوام العاملين في المدارسة في شهر رمضان الكريم خمس ساعات، وذلك من بداية الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

إجازة رمضان ١٤٤٣ للطلاب

لقد قامت وازارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الأجازة التي سوف تكون في شهر رمضان الكريم لكافة الطلاب، حيث أنها تبدء من يوم 25 من شهر إبريل على أن تنتهي في يوم 8 من شهر مايوا لعام 2022، اما عن إجازة نهاية العام الدراسي، فمن المقرر انها سوف تبدء في يوم 30 من شهر يونيو لعام 2022 وبعدها سيحصلون على الإجازة الصيفية.