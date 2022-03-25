شروط التسجيل في حملات الحج المجانية وطريقة التسجيل إلكترونيًا 1443

شروط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية رغبةً في أداء فريضة الحج خاصة وأنهم غير قادرين على دفع تكاليف رحلات الحج، لذلك قامت وزارة الحج السعودية وشركة الراجحي السعودية بتوفير حملات بدون مقابل لمساعدة الأفراد الغير قادرين في أداء الحج، ولكن لابد من توافر بعض الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها ليتمكن المواطنين من الاستفادة من الحملات بنجاح، وفي حيثيات هذا المقال سنتناول بالتفصيل شروط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443 كما سنتعرف على طريقة التسجيل إلكترونيًا.

شروط التسجيل في حملات الحج المجانية 1443

وضعت الوزارة عدد من الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها عند الاشتراك في حملات الحج، حيث وضعت شروط خاصة بالمواطنين السعودية وشروط خاصة بالمقيمين، وتتمثل شروط التسجيل في حملات الحج المجانية الخاصة بالمواطنين السعوديين في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

عدم أداء فريضة الحج من قبل.

عمر المتقدم المستقل يجب ألا يقل عن 25 عامًا والتابع لا يقل عن 18 عامًا.

يشترط امتلاك متطلبات الحج، والتمتع بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.

ضرورة تقديم ما يثبت عدم امتلاك تكاليف الحج.

أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة.

ألا يقل عمر المرافق عن 18 عام.

بالنسبة للشروط اللازم توافرها في المواطن المقيم بالمملكة أي غير السعوديين فتتمثل في النقال التالية:

أن يكون المتقدم غير سعودي، وأن يكون من القيمين بالمملكة لمدة تتجاوز العام.

ألا يكون قد سبق له الحج من قبل.

يشترط عدم الحكم علية في أي سابقة جنائية من قبل.

أن يكون الحد الأعلى للراتب 3000 ريال سعودي.

امتلاك المتقدم لبطاقة إقامة سارية المفعول.

تقديم تقرير طبي يثبت خلو المتقدم من الإعاقات البدنية والنفسية.

في حالة وجود مرافق فيجب ألا يتجاوز عددهم شخص واحد.

طريقة الاشتراك في الحملات المجانية 2022

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج السعودية.

اضغط على أيقونة “ المسار الإلكتروني للحجاج “، ثم انقر على زر “ احجز الآن “.

“، ثم انقر على زر “ “. ستظهر بعد ذلك كافة الحملات المجانية المتوفرة قم باختيار الحملة المراد التقديم إليها، ثم اضغط على زر “ حجز “.

“. بعد ذلك قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (اسم المدينة المقيم بها المتقدم – عدد الحجاج من الذكور والإناث – رقم الجوال – البريد الإلكتروني).

ثم اضغط على زر “ إرسال “.

“. بعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال المدخل بها رمز التحقق قم بإدخاله في المكان المخصص له.

ثم انقر على زر “ إرسال “، بعد ذلك قم بإدخال رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد.

“، بعد ذلك قم بإدخال رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد. وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط التسجيل في حملات الحج المجانية للسعوديين والمقيمين، كما تعرفنا على طريقة التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج.