نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لشهر شعبان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني شعبان 1443 من الموضوعات التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لاقتراب موعد صرف راتب سكني للمواطنين المستحقين للدعم وفقاً ما اقرته وزارة الإسكان السعودية، والتي تعمل على تقديم يد العون والمساعدة للكثير من مواطني السعودية وعلى رأسهم كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك من منح هذه الفئات المحتاجة القروض لاستخدامها في بناء سكن أو استكمال عمليات البناء وكذلك صيانة وتجديد المباني القديمة لتكون مساكن متوافقة مع المعايير الإنشائية السليمة، وفيما يلي سنتعرف على موعد نزول الدعم السكني لشهر شعبان، كما سنتعرف على طريقة الاستعلام عن أهلية الدعم للمواطنين.

موعد نزول الدعم السكني شهر شعبان 1443

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية دائماً إلى توفير حياة كريمة ومستوى معيشة متميز للعديد من الفئات الفقيرة في المملكة العربية السعودية، لذلك قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية السعودي بإطلاق برنامج سكني الذي يعمل على تقديم دعم مالي لكافة المواطنين المستحقين بهدف ترميم وتجديد وإنشاء المباني السكنية، بالإضافة إلى توزيع العديد من الأرض السكنية ليتمكن المواطنون من إنشاء الشقق السكنية عليها.

ويتم صرف هذا الدعم للفئات المحتاجة من النساء الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمتقاعدين وغيرهم من المحتاجين في يوم 24 في من كل شهر ميلادي، كما أعلنت الوزارة مؤخراً عن موعد نزول الدعم السكني الرسمي لشهر شعبان في حسابات المواطنين وهو في يوم الخميس 24 مارس 2022م الموافق 21 شعبان 1443ه.

طريقة الاستعلام الدعم السكني 2022

اعتاد الكثير من المواطنين التحقق من أهليتهم في الدعم عند اقتراب موعد صرف الدعم لذلك قامت الوزارة بتوفير طريقة تمكن المواطنين من الاستعلام عن أهليتهم في دعم سكني وذلك من خلال اتباع الآتي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لسكني.

بعد ذلك اضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. ثم قم بإدخال بيانات الدخول وهي رقم الهوية الوطنية والرقم السري ثم انقر على زر “ دخول “.

“. بعد ذلك قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم قم باختيار خدمة “ الاستعلام برقم الهوية “.

“. ثم قم باختيار خدمة “ التحقق من الاستحقاق “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات قم بإدخال رقم الهوية وباقي البيانات.

وأخيراً قم بالنقر على زر “استعلام“.

وبذلك نكون قد انتهينا من ذكر موعد نزول الدعم السكني لشهر شعبان 1443، كما تعرفنا على طريقة التحقق من الاستحقاق للدعم.