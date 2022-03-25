طريقة إصدار جواز سفر للتابعين 1443 ، طريقة إصدار جواز سفر للتابعين يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين حتى يتمكن من الحصول على جواز سفر لأي شخص تابع له، والذي يعد مستند حكومي يُمكِن صاحبه من الذَّهاب والعودة إلى ومن أي دولة أخرى ويدل على إثبات شخصيته به وقد قامت مصلحة الجوازات السعودية بوضع بعض والخطوات التي يجب إتباعها، واليوم من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني سنقوم بتقديم كافة المعلومات الخاصة بإصدار جواز السفر للتابعين من خطوات التقديم عليه.

طريقة إصدار جواز سفر للتابعين

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها أثناء القيام بإصدار جواز سفر لشخص تابع، وتعتبر منصة أبشر من العوامل الرئيسية التي تساعد على اصدر جواز السفر في المملكة العربية السعودية، واليوم سوف نتعرف على كافة الخطوات لتي تتمثل في الآتي:

الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة أبشر.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول للخدمة.

الضغط على أيقونة خدمة الجوازات.

اختيار زر تجديد والنقر عليه.

تسجيل الاسم الرباعي الخاص بصاحب جواز السفر.

الضغط على أيقونة تأكيد صحة جميع البيانات المطلوبة.

القيام بتحديد المدة الزمنية لتجديد جواز السفر.

القيام باختيار المدة الزمنية التي يريدها صاحب الجواز وهي خمسة (5) سنوات أو عشر (10) سنوات حسب رغبته.

تسديد قيمة الرسوم المالية المستحقة لجواز سفر تابع.

عند اختيار المدة الزمنية العشر سنوات يتم سداد قيمة الرسوم ستمائة (600) ريال سعودي.

عن اختيار المدة الزمنية الخمس 5 سنوات يتم سداد قيمة الرسوم المالية ثلاث مائة (300) ريال سعودي.

بعد سداد قيمة الرسوم سيحصل الشخص على مستند يثبت ذلك عليه الاحتفاظ به للضرورة.

على الشخص القيام بتحديد الطريقة التي يريد الحصول على الجواز من خلالها وقت استلامه.

ومن خلال خدمة تسليم الوثائق أو المديرية استلام جواز السفر حسب رغبته.

إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين

يوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها للحصول على بطاقة هُوِيَّة وطنية للتابعين قامت وزارة الداخلية السعودية بوضعها لكل من يريد الحصول عليها، ومن هذه الشروط المطلوبة ما يلي: