نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرمة رمضان 1443 موعد الصرف وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكرمة رمضان 1443، عند حلول شهر رمضان المبارك تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها مساعدة مالية تساعدهم في توفير بعض احتياجاتهم الأساسية اللازمة خلال شهر رمضان لتخفيف الأعباء على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود حيث حرص خادم الحرمين الشريفين على إمداد مواطنيه بمكرمة رمضان كل عام عند مطلع الشهر الكريم وبحسب عدد أفراد كل أسرة تتحدد قيمة المبلغ المالي المقدم لها، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد نزول مكرمة رمضان 1443 وماهي الشروط المطلوبة للحصول عليها.

موعد صرف مكرمة رمضان 1443

مع قرب حلول شهر رمضان للعام الجاري يبحث الكثيرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن موعد نزول المكرمة وذلك بهدف شراء مستلزمات واحتياجات المنزل المطلوبة وحتي الآن لم يتم تحديد موعد محدد للصرف ولكن ترددت بعض الأنباء على أن سوف يتم تحديد منتصف شهر رمضان ليكون موعد الصرف وتبلغ قيمة المكرمة بحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية ألف ريال سعودي للعائل وخمسمائة ريال للتابع حيث تختلف القيمة باختلاف عدد أفراد كل أسرة.

شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها كما أكدت وزارة الموارد البشرية أنه في حال عدم توافر أي شرط من الشروط فلن يتم الحصول على المساعدة المقدمة وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ الصرف.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

لا يكون في حوزة المتقدم سجل تجاري أو يمتلك عقارات أو أراضي.

عبر موقع وزارة الموارد البشرية خطوات الاستعلام عن مكرمة الملك سلمان

يمكنك الاستعلام عن موعد الصرف أو القيمة التي ستحصل عليها من خلال وزارة الموارد البشرية من خلال النقاط الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية. من الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على مكرمة رمضان. أدخل البيانات المطلوبة والرمز المرسل عبر جوالك. قم بتسجيل رقم الهوية واضغط على زر استعلام.

ويمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية من خلال الرقم الموحد 19911 لتقديم أي استفسار والحصول على المزيد من المعلومات.