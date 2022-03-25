قرض 120 ألف ريال لربات المنزل والموظفات للعمل الحر بدون فوائد

يبحث الكثير من ربات المنزل والموظفات عن مبلغ تمويلي يساهم في المعيشة واستخدامه في مختلف الاحتياجات، ولذلك تتوجه البعض من النساء إلى البنوك السعودية والتي توفر تمويل خاص للنساء، وذلك لمساعدتهم على المعيشة وتسهيلا لكافة الأمور لهم، وقام بنك التنمية الاجتماعية بمساعدة النساء الموظفات والمطلقات وربات المنزل والأرامل بإيجاد أقوى فرصة لهم من خلال الحصول على تمويل بمبلغ 120 ألف ريال للعمل الحر، واستخدام هذا المبلغ في بناء مشروع خاص للمرأة حتى تستطيع أن تقم ببناء مستقبل لها ولأبنائها والعمل بمهنتها التي تمتهنها أو تريد أن تطور من عملها، وكل هذا بشروط بسيطة وإجراءات ميسرة.

قرض 120 ألف ريال للنساء للعمل الحر

حتى تحصل المرأة على قرض العمل الحر النقدي يجب أن تتوافر بها بعض الشروط وهي أن تكون سعودية الجنسية، مزايا وثيقة العمل الحر، وأن يكون العمر من 18 عاما وحتى 60 عاما، وأن يكون الراتب الشهري إذا وجد لا يتخطى 20 ألف ريال، كما أنه لا يجب أن يكون هناك أي ديون للبنك ولا وجود تمويل أخر لنفس البنك، ويكون قد مر عام على سداد أخر تمويل مأخوذ من بنك التنمية الاجتماعية، كما يجب أن يكون هناك ضامن لك حتى تحصل على القرض بإجراءات سريعة وبسيطة، ويجب تقديم ضامن لها حتى تستطيع أن تأخذ القرض، مع وجود سجل ائتماني جيد، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لقرض العمل الحر

يوفر البنك مبلغ مالي يصل إلى 120 ألف ريال على فترة سداد تصل حتى 40 شهراً بدون فوائد، الاستعلام عن دعم ريف، والرسوم الإدارية رمزية وتصل 4000 ريال من قيمة المبلغ التمويلي، ويصلح لربات المنزل والموظفات وفيجب تقديم وثيقة العمل الحر والتي تحصل عليها من خلال المنصة الإلكترونية للعمل الحر، قرض النساء السعوديات من بنك التنمية الاجتماعية، وتحصل من خلالها على رقم حساب بنكي خاص بك والكثير من مزايا وثيقة العمل الحر التي سوف تحتاج إليها، وصورة الهوية الوطنية، مع إثبات السكن، رقم الآيبان المسجل بأبشر، ووثيقة العمل الحر والتي مدة صلاحيتها سنة واحدة.

الفئات المسموح لها بأخذ القرض

من كانت لديها دخل شهري بسيط وتريد أن تحسن من دخلها الشهري، والنساء التي لم تأخذ أي من البرامج الحكومية كدعم لها، والنساء التي ليس لديها أي عمل خاص بها ليساعدها على المعيشة، والمرأة التي تريد أن تقم ببناء عمل خاص لها وتحسن من المعيشة والحياة، فيمكنها التقدم لطلب الحصول على القرض إذا كانت مستوفي لكافة الشروط المعلن عنها من خلال بنك التنمية الاجتماعية.