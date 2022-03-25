نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض 2022 تويوتا كورولا gli تقسيط بـ333 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب شهر رمضان تنشط عروض تقسيط السيارات الجديدة 2022 . ومن بين هذه العروض تظل تويوتا كورولا 2022 واحدة من أكثر السيارات طلبًا في العام الجديد خاصة لما توفره من مزايا وتقنيات ومواصفات حصرية. سواء على صعيد السيارات العادية ذات المحرك العادي الذي يعمل بالبنزين. أو السيارات الهجين التي تحمل محرك يعمل بالكهرباء وبالبنزين معًا مثل كورولا gli الجديدة كليًا.

مواصفات تويوتا كورولا gli

كما سبق القول أمامنا سيارتين من كورولا gli إحداهما بمحرك بنزين عادي وهي كورولا جي ال اي إم ار بمحرك 1.5 لتر. والأخرى هي كورولا gli الهايبرد HEV بمحرك سعة 1.8 لتر. ولكل منهما مزايا سواء في معدل استهلاك الوقود أو في الكفاءة على الطريق.

مواصفات كورولا gli إم آر:

تأتي MR من كورولا gli بمحرك عادي مزود بـ3 اسطوانات وتبلغ القوة القصوى فيه 119 حصانا عند 6500-6600 دورة في الدقيقة. فيما يصل العزم الأقصى إلى 148 نيوتن في المتر عند 4600- 5000 دورة في الدقيقة. مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT مزود بخاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات .ويصل معدل استهلاك الوقود فيها إلى 19.3 كم/ لتر.

مقارنة كورولا مع Mazda و Honda Civic

تعتبر تويوتا كورولا 2022 سيارة مدمجة جذابة وبأسعار معقولة بميزات أمان نشطة قياسية. في حين أن البدائل مثل هوندا سيفيك 2022 Honda Civic و Mazda 3 أكثر متعة في القيادة ، إلا أن Corolla تتمتع بجودة قيادة مريحة ونماذج رياضية خاصة بها. كما هو الحال مع العديد من منافسيها المدمجين ، يتم تقديم تويوتا في طرازين سيدان وهاتشباك. لكل من الطرازين تصميمات مميزة ، ولكن بشكل غير معهود ، تحتوي الهاتشباك على مقاعد خلفية أصغر ومساحة حمولة أقل من السيدان. وتقدم السيدان مجموعة نقل حركة هجينة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود.

المحرك والأداء واستهلاك الوقود

باستثناء طرازي SE و XSE الرياضيين ، تستخدم كورولا سيدان محركًا رباعي الأسطوانات بقوة 139 حصانًا سعة 1.8 لترًا. يعمل عليه مجموعة ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار (CVT). تحتوي الإصدارات المتقدمة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 169 حصانًا سعة 2.0 لتر يتزاوج مع ناقل حركة يدوي اختياري بست سرعات. في حين أن جميع سيارات الهاتشباك لديها محرك أكبر ، فإن سيارة السيدان فقط هي التي توفر مجموعة نقل هجينة.

مواصفات كورولا gli الهايبرد:

تأتي النسخة الهايبرد من كورولا 2022 بمحرك هجين له قوة حصانية قصوى (مجمعة) تصل إلى121 حصان عند 5,200 دورة في الدقيقة. بينما يصل العزم الأقصى إلى 142 نيوتن في المتر عند 3,600 دورة في الدقيقة مع ناقل حركة تتابعي متغير E-CVT

ويصل معدل استهلاك الوقود في هذه النسخة إلى 27.6 كم/ لتر.

استهلاك الوقود في كورولا

واضح من المقارنة السابقة أن استهلاك الوقود أفضل في النسخة الهايبرد من كورولا 2022. السبب في أنها تعمل بمحرك كهرباء مقارنة مع محرك البنزين الذي تحتوي عليه النسخة العادية. لكن الأمر لا يقتصر على هذا الحد بل إن القوة الحصانية للنسخة الهايبرد أعلى من النسخة العادية لكن في النهاية القرار لك.

سعر كورولا 2022

بالنسبة للنسخة الأولى العادية يبدأ سعر كورولا 2022 gli عند 90 ألف ريال شامل الضريبة المضافة فيما يصل سعر كورولا gli 2022 هايبرد إلى حوالي 100 ألف ريال شامل قيمة الضريبة عند الشراء النقدي من وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل.

تقسيط كورولا 2022

يمكن الحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة من عبداللطيف جميل أو من غيره من معارض البيع والبنوك التي توفر تمويل السيارات الجديدة حيث يمكن تخصيص 40 % من السعر في التمويل للسداد كدفعة مؤخرة وسداد قسط شهري يبلغ 333 ريال أو أكثر بقليل ويتم سداد المبلغ الباقي كدفعة مقدمة.

كما يمكن تغيير قيمة القسط الشهري حسب رغبة العميل. مع العلم أن القسط الصغير رغم ما به من مزايا إلا أن به العديد من العيوب أبرزها طول مدة التقسيط وارتفاع ثمن السيارة الإجمالي. وكذلك ارتفاع قيمة الضريبة على السيارة وفي بعض الحالات لا يتم نقل الملكية أو رفع حظر البيع.