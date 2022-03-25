عروض تقسيط الجوالات الذكية في السعودية عبر stc

عروض تقسيط الجوالات الذكية في السعودية من أكثر الخدمات التي يتم البحث حاليًا وذلك بسبب غلاء الأسعار سواء في المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول، ومن أهم العروض المتوفرة في الوقت الحالي هي عروض stc للاجهزة الذكية أقساط مريحة وبما أن الكثير يسأل كيف اخذ جوال أقساط من stc أو تقسيط جوالات جرير فسوف نتعرف على جميع المعلومات في ضوء عروض تقسيط الجوالات الذكية في السعودية 2022.

عروض تقسيط الجوالات الذكية في السعودية

تقدم الكثير من المنافذ عروض تقسيط الجوالات الذكية في السعودية وشاركت العديد من شركات الاتصالات في تقديم العروض كذلك منها شركة اس تي سي للاتصالات التي توفر تقسيط جوالات stc ايفون 13 وغيرها من أفضل الجوالات أيضًا، منها:

متوفر عروض تقسيط جوالات ايفون 13 بالإضافة إلى ايفون 13 برو ماكس باللون الأخضر من خلال اس تي سي.

ايفون 13 ميني الأخضر أيضًا يدخل في نطاق العروض الجديدة الخاصة بالتقسيط لعملاء باقات مفوتر من خلال اس تي سي أيضًا وقد وفرت الشركة في الفترة الأخيرة سامسونج جالكسي اس 22 الجيل الخامس ومميزات عديدة تعرفونها عند زيارة موقع الشركة الرسمي.

برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية stc

هناك مجموعة من البرامج المخصصة لتقسيط الجوالات من اس تي سي السعودية، وقد قدمتها الشركة من خلال رابط برامج أقساط stc للجوالات الذكية وهي: