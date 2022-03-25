نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية أون لاين بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن دعم ريف أون لاين، وفر عليك البرنامج طرق التواصل لمعرفة الدعم وطرق استحقاقه وأنت في منزلك، لمزيد من التقدم وراحة أفضل للمواطنين والمواطنات المستفيدين من الدعم، فدعم ريف هو برنامج حكومي يوفر مبلغ مالي كدعم للأفراد المستحقين بقيمة 54 ألف ريال سنويا للمشروع الواحد، وكما هو موضح لك سوف تحصل على مبلغ شهري 4,500 ريال بنسبة 10% من قيمة المبلغ الإجمالي، ويتوفر لك الحصول على ثلاثة برامج ولكن بنفس قيمة الدعم للبرنامج الواحد، كما يمكن الاستعلام عن دعم ريف وطريقة التسجيل في البرنامج بخطوات بسيطة وإجراءات سريعة.

المنتجات المدعومة في ريف

يقدم ريف الكثير من المساعدات للعاطلين عن العمل وجميع الأسر المنتجة والنساء ربات المنزل، رابط طلب دعم ريف للعاطلين عن العمل، حيث من أهم شروط البرنامج أن يكون المتقدم ليس على رأس العمل، ويحصل على فرصة لمساعدة تحسين دخله الشهري والحصول على عمل حر، ولا يوجد سجل تجاري للمتقدم بطلب الدعم وأن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 6000 ريال، خطوات التقديم لطلب دعم ريف، ويصلح الدعم لجميع المواطنين حتى سن التقاعد، ومن أهم المنتجات المدعومة ما يلي:

منتجات العسل وتربية النحل.

الثروة السمكية.

زراعة الفواكه.

المنتجات الزراعية والمحاصيل البعلية.

إنتاج البن.

الصناعة اليدوية والسياحية.

صناعة العصائر وإنتاج الزيوت كزيت السمسم.

زراعة الورد.

الاستعلام عن دعم ريف من المنزل

خطوات بسيطة وسوف تحصل على نتائج الاستعلام عن دعم ريف من خلال الموقع الإلكتروني لريف وانت في منزلك بضغط زر، فمن خلال الهاتف المحمول سوف تقم بإتباع خطوات صغيرة وتحصل على استعلامك، ثم سوف تقم بكتابة الاسم ورقم الهوية من خلال خانة تسجيل الدخول، وأيضا كتابة الرقم السري، ثم يتم الدخول والاستعلام عن دعم ريف وسوف تحصل على جميع البيانات الخاصة بك وطرق استحقاق الدعم.

هل يؤثر دعم ريف على مبلغ التقاعد

تساءل الكثيرون حول أهمية إذا كان دعم ريف يؤثر على مبلغ التقاعد، فأجاب البرنامج بأنه لا يوجد أي تأثير من الدعم على أي برامج أخرى، وسوف يحصل المستفيد على كل استحقاقاته بدون تأخير، وغير مطالب المستفيد بالإفصاح عن البرامج التابعة له من حساب المواطن أو دعم تمهير، فله كافة الصلاحيات والحقوق في اقتناء كافة البرامج التي يستفيد منها لتحسين دخله ووضعه.