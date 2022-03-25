متى يبدأ الدوام في مصرف الراجحي بشهر رمضان 2022؟

مواعيد الدوام بالراجحي في رمضان، نظرًا لأنه لا غنى عن التعاملات البنكية في أي وقت حتى في شهر رمضان وبالتحديد تعاملات مصرف الراجحي بالسعودية فإن جميع عملاء الراجحي يرغبون في معرفة مواعيد العمل بالراجحي في رمضان من أجل تحديد مواعيد الزيارة لأي فرع من فروع مصرف الراجحي، إذ أن المصرف كغيره من المؤسسات في السعودية التي تتغير مواعيد العمل بها في شهر رمضان بما يتناسب مع مواعيد الشهر الكريم.

مواعيد الدوام بالراجحي في رمضان 2022

في شهر رمضان تختلف مواعيد العمل عن المواعيد المعتادة وتختلف مواعيد رمضان في كل فرع من فروع الراجحي حسب المواعيد التي تتناسب مع العملاء ومواعيد الزيارة للراجحي، ولكن بصورة عامة في الكثير من فروع مصرف الراجحي مواعيد شهر رمضان ستكون كالتالي مع وجود بعض الاختلافات البسيطة من فرع لآخر في مواعيد الفتح والإغلاق وهي:

مواقيت العمل بفروع الراجحي في السعودية: يتم بدء يوم العمل في الراجحي من الساعة 9 في الصباح حتى 5 بعد العصر بدايةً من يوم الأحد حتى يوم الخميس. مواعيد العمل بالأقسام النسائية: تعمل الأقسام النسائية بجميع فروع الراجحي بشهر رمضان بداية من الأحد حتى الخميس بدايةً من الساعة العاشرة في الصباح حتى 3 ونصف وقت العصر. أما مواعيد العمل في صالا مول: فيقسم العمل على فترتين صباحية ومسائية الأولى تبدأ في العاشرة في الصباح حتى الثالثة وقت العصر أما الثانية فمن التاسعة بعد صلاة العشاء حتى الواحدة صباحًا. مواعيد العمل بالراجحي بالمطارات: تختلف مواعيد العمل في المطارات حيث يعمل الراجحي على مدار أربع وعشرين ساعة لكثرة الزيارات في المطار حيث تستمر الرحلات طوال الوقت وعلى مدار اليوم.

مصرف الراجحي

تأسس بنك الراجحي منذ سنوات طويلة أكثر من 45 سنة لهذا يعتبر من أعرق البنوك في السعودية التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين بالسعودية لخبرة المصرف الطويلة في تقديم كافة الخدمات والعروض التي يحتاج إليها العملاء طوال الوقت، بالإضافة إلى تواجد الراجحي باستمرار عند الحاجة إليه وسهولة إنجاز الخدمات من خلال مصرف الراجحي وأيضًا سهولة التواصل.