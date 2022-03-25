كيف اخذ جوال أقساط من stc ومعرفة الحد الائتماني للشركة

كيف اخذ جوال أقساط من stc يعد من الأسئلة المهمة التي يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن جواب صحيح لها، في ظل انتشار الجهات التي تقدم عروض تقسيط الجوالات الذكية في السعودية وعلى رأسها ما قامت مكتبة جرير العروض الأسبوعية بتقديمه في آخر فترة، وسوف نقدم طريقة تقسيط جوالات stc ايفون 13 وسنجيب على كيف اخذ جوال أقساط من stc 1443.

كيف اخذ جوال أقساط من stc

هناك طريقة واضحة قدمتها الشركة لكي تؤهل العملاء إلى تقسيط الجوالات الذكية ولكن هناك بعض الشروط والأحكام وفرتها الشركة لجميع الباقات من أجل التأهل إلى برامج التقسيط، وعن كيف اخذ جوال أقساط من stc فإنها ستكون كما يأتي:

زيارة موقع شركة الاتصالات السعودية.

انتقل إلى رابط تسجيل الدخول بعنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

تصفح كافة الجوالات المتوفرة من الشركة للمواطنين.

بعد الاختيار قم بتحديد اللون والمواصفات وجميع المعلومات المطلوبة وحدد كيفية سداد قيمة الدفعات الشهرية إلى الشركة.

احجز المنتج وانتظر قليلًا حتى يأتيك الرد من خلال الشركة بالقبول أو الرفض بالإضافة إلى تفاصيل استلام الجوال من خلال اس تي سي السعودية.

قائمة الجوالات المتاحة في stc

هناك قائمة من الجوالات الذكية المتاحة من خلال شركة اس تي سي السعودية سواء جوالات ذكية أو أجهزة لوحية أيضًا مصنعة من خلال كبرى الشركات العالمية منها:

يمكن تقسيط جوالات شركة آبل والأجهزة اللوحية المقدمة عن طريقها، مثل تقسيط آيفون 13 بألوانه العديدة ومتوفر أيضًا إصدارات كثيرة منه مثل ايفون 13 برو ماكس بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت وحتى 1 تيرا بايت، والأسعار تختلف.

متوفر أجهزة سامسونج الحديثة للعام الجاري أو العام الماضي، والتي يزداد البحث عنها بكثرة من خلال منافذ بيع الجوالات بالتقسيط أو بسعر الكاش في السعودية.

الاستعلام عن الحد الائتماني في stc

وفي ظل الخدمات الإلكترونية متاح الاستعلام عن الحد الائتماني لدى شركة اس تي سي السعودية، وهو متوفر عن طريق الحصول على تطبيق ماي اس تي سي للجوالات الذكية، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة فعندما ترسل رسالة إلى رقم 900 وتكتب بها رقم 4020 ستحصل على البيانات المطلوبة.