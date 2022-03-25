كم باقي على حساب المواطن الدفعة 53 ؟ هنا موعد حساب المواطن

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عمر شويل - جدة كم باقي على حساب المواطن ؟ سؤال يكشف عن أمنيات الكثير من المواطنين السعوديين بأن يتم تقديم موعد حساب المواطن الدفعة 53 تزامنًا مع بداية رمضان المبارك. لكن وفقًا للجدولة الزمنية لا يتم تقديم موعد حساب المواطن بسبب شهر رمضان أو الأعياد إلا في أضيق الحدود وبموجب أمر ملكي. وحتى ذلك الحين يبقى موعد حساب المواطن دون تقديم أو تأخير للدفعة 53 من الدعم استحقاق شهر أبريل 2022.

كم باقي على حساب المواطن الدفعة 53 ؟

لمعرفة كم باقي على حساب المواطن لابد من التذكير بآلية أو موعد صرف دعم حساب المواطن والتي تعتبر إلى حد كبير آلية ثابتة. وفقًا لقواعد صرف دعم حساب المواطن فقد تحدد يوم 10 من الشهر الميلادي لإيداع دعم حساب المواطن . لكن ماذا لو تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية؟ هنا يجب النظر في الاستثناءات التي حددها برنامج حساب المواطن لإيداع الدعم كما يلي:

أولا: تقديم موعد حساب المواطن. يتم هذا الإجراء إذا تصادف يوم إيداع الدعم مع يوم الجمعة .حيث يتم إيداع الدعم في اليوم الذي يسبق الإجازة الإسبوعية.

ثانيًا : تأخير موعد نزول حساب المواطن وهو الإجراء الذي يتم اللجوء إليه في حال تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت. حيث يتم إيداع دعم حساب المواطن في يوم الأحد.

وهو الإجراء الذي يتم اللجوء إليه في حال تصادف يوم الإيداع مع يوم السبت. حيث يتم إيداع دعم حساب المواطن في يوم الأحد. ثالثا: يطبق أي من الإجراءاين السابقين في حال تصادف يوم الإيداع مع عطلة رسمية مثل إجازة يوم التأسيس أو إجازة اليوم الوطني أو إجازة العيدين.

موعد نتائج الأهلية

يذكر أنه قبل إيداع الدعم يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في حساب المواطن. وبموجب هذه النتائج فإن من يصدر اسمه في قائمة الأهلية هو فقط من يستحق دعم حساب المواطن. ويحق لمن لم يتم شموله في نتائج الأهلية التقدم بطلب اعتراض على عدم الأهلية وفق الآلية التي حددتها البرنامج.

حاسبة حساب المواطن

ويمكن بعد صدور نتائج الأهلية الاستعلام عن قيمة مبلغ حساب المواطن من خلال حاسبة الدعم التقديرية. وهي أداة للمساعدة في معرفة مبلغ الدعم المستحق قبل الصرف. ويجب للاستفادة بهذه الخدمة تحديث بيانات حساب المواطن وأن تتوافق البيانات الحالية مع البيانات المدخلة عند التسجيل في حساب المواطن.