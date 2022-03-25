نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2022 الشرقية أكبر مكان في السعودية.. ردد أدعية رمضان المستجابة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2022 الشرقية يحرص سكان المنطقة الشرقية على متابعة مواقيت الصلاة في رمضان طول الوقت تكون أذهانهم في انتباه للاطلاع على امساكية رمضان 2022 فهى أكبر مدن المملكة العربية من حيث المساحة. وأكثر منطقة بها نفط في العالم. وتقع شرق البلاد على ساحل الخليج العربي ويقدم للعيش فيها الملايين من مختلف الدول فمن مدنها الدمام، ويبلغ عدد سكان المنطقة قرابة 5 مليون نسمة. وبالتالى فالإطلاع على امساكية رمضان 2022 الشرقية أمرًا ضروريًا.

امساكية رمضان 2022 الشرقية

تبدأ امساكية رمضان 2022 الشرقية بأول أيام الشهر الكريم والذي يوافق يوم الأحد 3 أبريل المقبل. وإليكم جدول امساكية رمضان 2022 الشرقية السعودية على النحو الآتي:

اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 من شهر رمضان 03 من شهر أبريل، 2022 04:18 ص 05:36 ص 11:51 ص 03:21 م 06:05 م 07:24 م

الاثنين 2 من شهر رمضان 04 من شهر أبريل، 2022 04:17 ص 05:35 ص 11:51 ص 03:21 م 06:06 م 07:24 م

الثلاثاء 3 من شهر رمضان 05 من شهر أبريل، 2022 04:16 ص 05:34 ص 11:50 ص 03:20 م 06:06 م 07:25 م

الأربعاء 4 من شهر رمضان 06 من شهر أبريل، 2022 04:15 ص 05:33 ص 11:50 ص 03:20 م 06:07 م 07:25 م

الخميس 5 من شهر رمضان 07 من شهر أبريل، 2022 04:13 ص 05:32 ص 11:50 ص 03:20 م 06:07 م 07:26 م

الجمعة 6 من شهر رمضان 08 من شهر أبريل، 2022 04:12 ص 05:31 ص 11:49 ص 03:20 م 06:08 م 07:27 م

السبت 7 من شهر رمضان 09 من شهر أبريل، 2022 04:11 ص 05:30 ص 11:49 ص 03:20 م 06:08 م 07:27 م

الأحد 8 من شهر رمضان 10 من شهر أبريل، 2022 04:10 ص 05:29 ص 11:49 ص 03:20 م 06:09 م 07:28 م

الاثنين 9 من شهر رمضان 11 من شهر أبريل، 2022 04:09 ص 05:28 ص 11:49 ص 03:19 م 06:09 م 07:29 م

الثلاثاء 10 من شهر رمضان 12 من شهر أبريل، 2022 04:08 ص 05:27 ص 11:48 ص 03:19 م 06:10 م 07:29 م

الأربعاء 11 من شهر رمضان 13 من شهر أبريل، 2022 04:06 ص 05:26 ص 11:48 ص 03:19 م 06:10 م 07:30 م

الخميس 12 من شهر رمضان 14 من شهر أبريل، 2022 04:05 ص 05:25 ص 11:48 ص 03:19 م 06:11 م 07:31 م

الجمعة 13 من شهر رمضان 15 من شهر أبريل، 2022 04:04 ص 05:24 ص 11:48 ص 03:19 م 06:11 م 07:31 م

السبت 14 من شهر رمضان 16 من شهر أبريل، 2022 04:03 ص 05:23 ص 11:47 ص 03:18 م 06:12 م 07:32 م

الأحد 15 من شهر رمضان 17 من شهر أبريل، 2022 04:02 ص 05:22 ص 11:47 ص 03:18 م 06:12 م 07:33 م

الاثنين 16 من شهر رمضان 18 من شهر أبريل، 2022 04:01 ص 05:21 ص 11:47 ص 03:18 م 06:13 م 07:33 م

الثلاثاء 17 من شهر رمضان 19 من شهر أبريل، 2022 04:00 ص 05:20 ص 11:47 ص 03:18 م 06:13 م 07:34 م

الأربعاء 18 من شهر رمضان 20 من شهر أبريل، 2022 03:58 ص 05:19 ص 11:47 ص 03:18 م 06:14 م 07:35 م

الخميس 19 من شهر رمضان 21 من شهر أبريل، 2022 03:57 ص 05:18 ص 11:46 ص 03:17 م 06:14 م 07:35 م

الجمعة 20 من شهر رمضان 22 من شهر أبريل، 2022 03:56 ص 05:17 ص 11:46 ص 03:17 م 06:15 م 07:36 م

السبت 21 من شهر رمضان 23 من شهر أبريل، 2022 03:55 ص 05:17 ص 11:46 ص 03:17 م 06:15 م 07:37 م

الأحد 22 من شهر رمضان 24 من شهر أبريل، 2022 03:54 ص 05:16 ص 11:46 ص 03:17 م 06:16 م 07:38 م

الاثنين 23 من شهر رمضان 25 من شهر أبريل، 2022 03:53 ص 05:15 ص 11:46 ص 03:17 م 06:16 م 07:38 م

الثلاثاء 24 من شهر رمضان 26 من شهر أبريل، 2022 03:52 ص 05:14 ص 11:45 ص 03:16 م 06:17 م 07:39 م

الأربعاء 25 من شهر رمضان 27 من شهر أبريل، 2022 03:51 ص 05:13 ص 11:45 ص 03:16 م 06:17 م 07:40 م

الخميس 26 من شهر رمضان 28 من شهر أبريل، 2022 03:50 ص 05:12 ص 11:45 ص 03:16 م 06:18 م 07:40 م

الجمعة 27 من شهر رمضان 29 من شهر أبريل، 2022 03:49 ص 05:11 ص 11:45 ص 03:16 م 06:18 م 07:41 م

السبت 28 من شهر رمضان 30 من شهر أبريل، 2022 03:48 ص 05:11 ص 11:45 ص 03:16 م 06:19 م 07:42 م

الأحد 29 من شهر رمضان 01 من شهر مايو، 2022 03:47 ص 05:10 ص 11:45 ص 03:15 م 06:20 م 07:43 م

الاثنين 30 من شهر رمضان 02 مايو، 2022 03:46 ص 05:09 ص 11:45 ص 03:15 م 06:20 م 07:43 م

يختلف توقيت أول أيام شهر رمضان 2022 بين مختلف الدول العربية. وكل ما نرصده هي حسابات الفلك. لكن مازالنا في انتظار رؤية هلال رمضان المبارك وإعلان دار الإفتاء السعودية والمصرية أول أيام شهر رمضان بدقة.

أدعية رمضان 2022

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فرصة وجيزة يحرص كل مسلم على اغتنامها بالصلاة والأدعية والأعمال الصالحة وقراءة القرآن. والعبادات بمختلف أنواعها ولعل أسهلها ترديد أدعية رمضان 2022 من السنة النبوية بجانب التمنى والدعاء لله بما يرجو المسلم حدوثه فالدعاء مستجاب كما وعدنا الله في آياته الكريمة. ومن أدعية رمضان 2022 الآتي:

اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم أجعلنا من يقوم ليلة القدر إيمانا وإحتسابًا.

اللهم اجعلنا من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من يصوم رمضان إيمانا واحتسابا.

اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم اعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا و لعلمائنا ومشايخنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا.

اللهم انك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض و يوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان .. يا منان .. يا ذا الجلال و الإكرام داونا اللهم بدوائك وأشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين و بكى علينا الحبيب والغريب.

اللهم ارحمنا اذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة و الوحدة وهون الحساب اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات.

اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا و تسير الجبال سيرا اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم و لا تعذبنا فأنت علينا قدير و الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك.

وجدير بالذكر آن بجانب رصد امساكية رمضان 2022 الشرقية يجب العلم أن المملكة العربية السعودية وضعت شروط لضبط المساجد في رمضان لاسيما صلاة التراويح وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا في البلاد.