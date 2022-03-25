نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2022 عسير توقيت أذان الفجر والمغرب.. استعدوا بالأدعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2022 عسير أحدي مدن المملكة العربية السعودية والتى تبلغ مساحتها 81,000 كم²، ويبلغ عدد السكان 2,261,618 نسمة من داخل المملكة أو المقيمين من مختلف البلدان الآخري وجميعهم يتساءلون حاليًا عن امساكية رمضان 2022 استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عنه أيامًا قليلة. حسبما أعلنت البحوث الفلكية فأن أول أيام رمضان 1443 الموافق السبت 2 أبريل المقبل. لذا يقترب المسلمون إلى الله عز وجل بالدعاء فهو أسهل العبادات وتلاوة القرآن قبل أذان الفجر والمغرب وعلى مدار ساعات يومهم.

امساكية رمضان 2022 عسير

تحوي امساكية رمضان 2022 عسير في المملكة العربية السعودية جميع مواقت الصلاة من أول يوم رمضان حتى آخر أيام شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى وقت شروق الشمس يوميًا. وإليكم إمساكية رمضان 1443 عسير في السعودية على النحو التالي:

اليوم تاريخ الهجري التاريخ الميلادي موعد صلاة الفجر موعد شروق الشمس موعد صلاة الظهر موعد صلاة العصر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العشاء السبت 1 من شهر رمضان 02 من شهر أبريل 04:46 ص 06:01 ص 12:12 م 03:34 م 06:22 م م7:52 الأحد 2 من شهر رمضان 03 من شهر أبريل 04:45 ص 06:01 ص 12:11 م 03:34 م 06:22 م م7:52 الاثنين 3 من شهر رمضان 04 من شهر أبريل 04:44 ص 06:00 ص 12:11 م 03:34 م 06:23 م 7:53 م الثلاثاء 4 من شهر رمضان 05 من شهر أبريل 04:43 ص 05:59 ص 12:11 م 03:33 م 06:23 م 07:53 م الأربعاء 5 من شهر رمضان 06 من شهر أبريل 04:42 ص 05:58 ص 12:10 م 03:33 م 06:23 م 07:53 م يوم الخميس 6 من شهر رمضان 07 من شهر أبريل 04:41 ص 05:57 ص 12:10 م 03:32 م 06:23 م 07:53 م يوم الجمعة 7 من شهر رمضان 08 من شهر أبريل 04:40 ص 05:56 ص 12:10 م 03:32 م 06:24 م 07:54 م يوم السبت 8 من شهر رمضان 09 من شهر أبريل 04:39 ص 05:56 ص 12:10 م 03:31 م 06:24 م 07:54 م الأحد 9 من شهر رمضان 10 من شهر أبريل 04:38 ص 05:55 ص 12:09 م 03:31 م 06:24 م 07:54 م الاثنين 10 من شهر رمضان 11 من شهر أبريل 04:38 ص 05:54 ص 12:09 م 03:31 م 06:24 م 07:54 م الثلاثاء 11 من شهر رمضان 12 من شهر أبريل 04:37 ص 05:53 ص 12:09 م 03:30 م 06:25 م 07:55 م الأربعاء 12 من شهر رمضان 13 من شهر أبريل 04:36 ص 05:53 ص 12:09 م 03:30 م 06:25 م 07:55 م الخميس 13 من شهر رمضان 14 من شهر أبريل 04:35 ص 05:52 ص 12:08 م 03:29 م 06:25 م 07:55 م الجمعة 14 من شهر رمضان 15 من شهر أبريل 04:34 ص 05:51 ص 12:08 م 03:29 م 06:25 م 07:55 م السبت 15 من شهر رمضان 16 من شهر أبريل 04:33 ص 05:50 ص 12:08 م 03:28 م 06:26 م 07:56 م الأحد 16 من شهر رمضان 17 من شهر أبريل 04:32 ص 05:50 ص 12:08 م 03:28 م 06:26 م 07:56 م الاثنين 17 من شهر رمضان 18 من شهر أبريل 04:31 ص 05:49 ص 12:07 م 03:27 م 06:26 م 07:56 م الثلاثاء 18 من شهر رمضان 19 من شهر أبريل 04:30 ص 05:48 ص 12:07 م 03:27 م 06:27 م 07:57 م الأربعاء 19 من شهر رمضان 20 من شهر أبريل 04:30 ص 05:47 ص 12:07 م 03:26 م 06:27 م 07:57 م يوم الخميس 20 من شهر رمضان 21 من شهر أبريل 04:29 ص 05:47 ص 12:07 م 03:26 م 06:27 م 07:57 م يوم الجمعة 21 من شهر رمضان 22 من شهر أبريل 04:28 ص 05:46 ص 12:07 م 03:25 م 06:27 م 07:57 م السبت 22 من شهر رمضان 23 من شهر أبريل 04:27 ص 05:45 ص 12:06 م 03:25 م 06:28 م 07:58 م يوم الأحد 23 من شهر رمضان 24 من شهر أبريل 04:26 ص 05:45 ص 12:06 م 03:24 م 06:28 م 07:58 م الاثنين 24 من شهر رمضان 25 من شهر أبريل 04:25 ص 05:44 ص 12:06 م 03:24 م 06:28 م 07:58 م الثلاثاء 25 من شهر رمضان 26 من شهر ابريل 04:25 ص 05:43 ص 12:06 م 03:23 م 06:29 م 07:59 م الأربعاء 26 من شهر رمضان 27 من شهر أبريل 04:24 ص 05:43 ص 12:06 م 03:23 م 06:29 م 07:59 م الخميس 27 من شهر رمضان 28 من شهر أبريل 04:23 ص 05:42 ص 12:06 م 03:23 م 06:29 م 07:59 م الجمعة 28 من شهر رمضان 29 من شهر أبريل 04:22 ص 05:41 ص 12:05 م 03:22 م 06:30 م 08:00 م السبت 29 من شهر رمضان 30 من شهر أبريل 04:22 ص 05:41 ص 12:05 م 03:22 م 06:30 م 08:00 م الأحد 30 من شهر رمضان 01 من شهر مايو 04:21 ص 05:40 ص 12:05 م 03:21 م 06:30 م 08:00 م

دعاء آذان المغرب رمضان

مجرد سماع مدفع الإفطار.. يردد المسلمون دعاء آذان المغرب رمضان 2022 ويرجو كل فرد من ربه ما يتمني. ولعل من أشهر أدعية آذان المغرب في رمضان من السنة النبوية على النحو التالي:

وكان من دعاء النبي – صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى”.

أدعية رمضان 2022

يحرص المسلمون عند سماع آذان المغرب على ترديد أدعية رمضان 2022 من السنة النبوية لتفريج الهموم. وإليكم صيغ دعاء تفريغ الهم على النحو الآتي: