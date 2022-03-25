نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2022 مكة مدفع الإفطار وعدد ساعات الصيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2022 مكة يتساءل عنها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى زوار مدينة مكة لأداء مناسك عمرة رمضان 1443 لذلك يرغبون معرفة مدفع الإفطار وعدد ساعات الصيام. والتى تتراوح من 13 لـ 14 ساعة باختلاف الدقائق على مدار أيام شهر رمضان الكريم فهو أفضل شهور السنة ويترقبه المسلمون بشغف كبير للتقرب من الله عز وجل. والحرص على مطالعة مواقيت الصلاة في رمضان لأداء الصلاة في أوقاتها.

تشمل امساكية رمضان 2022 مكة جميع مواقيت الصلاة من أول أيام رمضان حتى حتى آخر يوم لـ الخمس صلوات. وإليكم جدول امساكية رمضان 2022 مكة على النحو الآتي:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأحد 1 من شهر رمضان 03 من شهر أبريل، 2022 05:05 ص 06:20 ص 12:32 م 03:57 م 06:43 م 07:58 م الاثنين 2 من شهر رمضان 04 من شهر أبريل، 2022 05:04 ص 06:19 ص 12:31 م 03:57 م 06:44 م 07:58 م الثلاثاء 3 من شهر رمضان 05 من شهر أبريل، 2022 05:03 ص 06:18 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م الأربعاء 4 من شهر رمضان 06 من شهر أبريل، 2022 05:02 ص 06:17 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م الخميس 5 من شهر رمضان 07 من شهر أبريل، 2022 05:01 ص 06:17 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 08:00 م الجمعة 6 من شهر رمضان 08 من شهر أبريل، 2022 05:00 ص 06:16 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:00 م السبت 7 من شهر رمضان 09 من شهر أبريل، 2022 04:59 ص 06:15 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:01 م الأحد 8 من شهر رمضان 10 من شهر أبريل، 2022 04:58 ص 06:14 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:01 م الاثنين 9 من شهر رمضان 11 من شهر أبريل، 2022 04:57 ص 06:13 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:01 م الثلاثاء 10 من شهر رمضان 12 من شهر أبريل، 2022 04:56 ص 06:12 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م الأربعاء 11 من شهر رمضان 13 من شهر أبريل، 2022 04:55 ص 06:11 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م الخميس 12 من شهر رمضان 14 من شهر أبريل، 2022 04:54 ص 06:11 ص 12:29 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م الجمعة 13 من شهر رمضان 15 من شهر أبريل، 2022 04:53 ص 06:10 ص 12:28 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م السبت 14 من شهر رمضان 16 من شهر أبريل، 2022 04:53 ص 06:09 ص 12:28 م 03:52 م 06:47 م 08:04 م الأحد 15 من شهر رمضان 17 من شهر أبريل، 2022 04:52 ص 06:08 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:04 م الاثنين 16 من شهر رمضان 18 من شهر أبريل، 2022 04:51 ص 06:07 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:05 م الثلاثاء 17 من شهر رمضان 19 من شهر أبريل، 2022 04:50 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:48 م 08:05 م الأربعاء 18 من شهر رمضان 20 من شهر أبريل، 2022 04:49 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م الخميس 19 من شهر رمضان 21 من شهر أبريل، 2022 04:48 ص 06:05 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م الجمعة 20 من شهر رمضان 22 من شهر أبريل، 2022 04:47 ص 06:04 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م السبت 21 من شهر رمضان 23 من شهر أبريل، 2022 04:46 ص 06:03 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م الأحد 22 من شهر رمضان 24 من شهر أبريل، 2022 04:45 ص 06:03 ص 12:26 م 03:49 م 06:50 م 08:08 م الاثنين 23 من شهر رمضان 25 من شهر أبريل، 2022 04:44 ص 06:02 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:08 م الثلاثاء 24 من شهر رمضان 26 من شهر أبريل، 2022 04:43 ص 06:01 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:09 م الأربعاء 25 من شهر رمضان 27 من شهر أبريل، 2022 04:42 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:51 م 08:09 م الخميس 26 من شهر رمضان 28 من شهر أبريل، 2022 04:41 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:52 م 08:10 م الجمعة 27 من شهر رمضان 29 من شهر أبريل، 2022 04:41 ص 05:59 ص 12:26 م 03:47 م 06:52 م 08:11 م السبت 28 من شهر رمضان 30 من شهر أبريل، 2022 04:40 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:11 م الأحد 29 من شهر رمضان 01 من شهر مايو، 2022 04:39 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:12 م الاثنين 30 من شهر رمضان 02 من شهر مايو، 2022 04:38 ص 05:57 ص 12:25 م 03:46 م 06:53 م 08:12 م

يحرص كل مسلم على متابعة مواقيت الصلاة في رمضان ومعرفة توقيت صلاة الفجر لانتهاء السحور. بالإضافة إلى موعد آذان المغرب بشكل يومي والحرص على الأدعية وتلاوة القرآن لتفريج الهموم وتحقيق آمانيهم. لذلك تمثل امساكية رمضان 1443 مكة اهتمام كبير لكل سكن المدينة وزوارها في هذا الشهر من السنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امساكية رمضان 2022 مكة مدفع الإفطار وعدد ساعات الصيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.