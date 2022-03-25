نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2022 حائل وأحدث قرارات السعودية لضبط المساجد في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2022 حائل أهم المدن في السعودة وتعتبر العاصمة الإدارية والإقليمية ويبلغ عدد سكانها 605,930 (2018) نسمة. وتنقسم إلى 8 محافظات. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يهتم المسلمون بمطالعة امساكية رمضان 2022 حائل لمعرفة كل مواقيت الصلاة على مدار الأيام وخلال ساعات صيامهم. لذلك تعتبر امساكية رمضان في السعودية من الأمور الأكثر بحثُا في رمضان لدى سكان المملكة لاستغلال ساعات صيامهم بين عملهم والتقرب من الله عز وجل بالأدعية وتلاوة القرآن.

تشمل امساكية رمضان 2022 حائل في المملكة العربية السعودية جميع مواقيت الصلاة في السعودية على مدار شهر رمضان المبارك الذي يحل علينا في الثاني من أبريل وينتهى في 2 مايو 2022 وإليكم امساكية رمضان في السعودية 2022 بمدينة حائل على النحو الآتي:

اليوم تاريخ شهر رمضان التاريخ الميلادي مواعيد صلاة الفجر الشروق مواعيد صلاة الظهر مواعيد صلاة العصر مواعيد صلاة المغرب مواعيد صلاة العشاء سبت 1 رمضان 02 ابريل 04:42 ص 06:03 ص 12:17 م 03:47 م 06:31 م 08:01 م الأحد 2 رمضان 03 ابريل 04:41 ص 06:02 ص 12:17 م 03:47 م 06:32 م 08:02 م الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:39 ص 06:01 ص 12:16 م 03:47 م 06:32 م 08:02 م الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:38 ص 06:00 ص 12:16 م 03:47 م 06:33 م 08:03 م الأربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:37 ص 05:59 ص 12:16 م 03:47 م 06:33 م 08:03 م الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:36 ص 05:57 ص 12:15 م 03:47 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:34 ص 05:56 ص 12:15 م 03:46 م 06:34 م 08:04 م السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:33 ص 05:55 ص 12:15 م 03:46 م 06:35 م 08:05 م الأحد 9 رمضان 10 ابريل 04:32 ص 05:54 ص 12:15 م 03:46 م 06:35 م 08:05 م الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 04:31 ص 05:53 ص 12:14 م 03:46 م 06:36 م 08:06 م الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 04:29 ص 05:52 ص 12:14 م 03:46 م 06:36 م 08:06 م الأربعاء 12 رمضان 13 ابريل 04:28 ص 05:51 ص 12:14 م 03:46 م 06:37 م 08:07 م الخميس 13 رمضان 14 ابريل 04:27 ص 05:50 ص 12:14 م 03:46 م 06:37 م 08:07 م الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 04:26 ص 05:49 ص 12:13 م 03:45 م 06:38 م 08:08 م السبت 15 رمضان 16 ابريل 04:25 ص 05:48 ص 12:13 م 03:45 م 06:38 م 08:08 م الأحد 16 رمضان 17 ابريل 04:23 ص 05:47 ص 12:13 م 03:45 م 06:39 م 08:09 م الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 04:22 ص 05:46 ص 12:13 م 03:45 م 06:40 م 08:10 م الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 04:21 ص 05:45 ص 12:12 م 03:45 م 06:40 م 08:10 م الأربعاء 19 رمضان 20 ابريل 04:20 ص 05:44 ص 12:12 م 03:45 م 06:41 م 08:11 م الخميس 20 رمضان 21 ابريل 04:19 ص 05:43 ص 12:12 م 03:45 م 06:41 م 08:11 م الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 04:18 ص 05:42 ص 12:12 م 03:44 م 06:42 م 08:12 م السبت 22 رمضان 23 ابريل 04:16 ص 05:41 ص 12:12 م 03:44 م 06:42 م 08:12 م الأحد 23 رمضان 24 ابريل 04:15 ص 05:40 ص 12:11 م 03:44 م 06:43 م 08:13 م الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 04:14 ص 05:39 ص 12:11 م 03:44 م 06:43 م 08:13 م الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 04:13 ص 05:38 ص 12:11 م 03:44 م 06:44 م 08:14 م الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 04:12 ص 05:38 ص 12:11 م 03:44 م 06:45 م 08:15 م الخميس 27 رمضان 28 ابريل 04:11 ص 05:37 ص 12:11 م 03:43 م 06:45 م 08:15 م الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 04:10 ص 05:36 ص 12:11 م 03:43 م 06:46 م 08:16 م السبت 29 رمضان 30 ابريل 04:09 ص 05:35 ص 12:10 م 03:43 م 06:46 م 08:16 م الأحد 30 رمضان 01 مايو 04:08 ص 05:34 ص 12:10 م 03:43 م 06:47 م 08:17 م

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عددًا من القرارات لضبط المساجد في رمضان 2022 لتشمل الآتي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امساكية رمضان 2022 حائل وأحدث قرارات السعودية لضبط المساجد في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.