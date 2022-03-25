نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن رابط التسجيل في الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، حيث ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية عن كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيد من أجل الحصول على معاش الضمان الذي أعلن عنه مجلس الوزراء السعودي في أواخر عام 2021 تطبيقا لبرنامج رؤية المملكة 2030، كما عرف الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية العديد من التحديثات الجديدة بغية إيصال الدعم مباشرة لمستحقيه والعمل على تدريب وتأهيل المستفيدين مع إدخالهم لسوق العمل ومتابعتهم لتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 فتابعون للنهاية من أجل معرفة ذلك.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية مساعدة كافة الفئات المحتاجة والفقيرة من مواطني المملكة العربية السعودية وسعيا من حكومة المملكة في تحقيق المساوة بين جميع أفراد المجتمع وتوفير كل متطلبات الحياة لجميع مواطنيها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفعيل رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بداية من شهر نوفمبر 2021 على أن يستمر التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية إلى غاية 22 ماي 2022، وللتسجيل في منصة الضمان المطور ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة وزارة الموارد البشرية السعودية

قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية

النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية

تسجيل حساب جديد

كتابة كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ودقيق من ضمنها: رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

ثم كتابة رمز التحقق

ثم تضغط على الموافقة على الشروط والأحكام

النقر على مربع تسجيل

سوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على تأكيد

يجب إدراج الرسالة التي تم إرسالها إليك والضغط على تأكيد.

سوف يتبين لك من خلال الواجهة الرسمية للموقع بأنك قد تمكنت من التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت

بعدها يجب قراءة كافة المعلومات والأحكام والشروط والنقر على مربع الدخول للخدمة.

النقر على مكتب الضمان التي ترغب به

اختر الفئة

ثم إدراج جميع البيانات الخاصة بالعائلة

ثم قم بالمتابعة وتعبئة جميع البيانات المطلوبة منك

بعدها قم برفع الملفات والمرفقات المطلوبة.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها والنقر على تقديم الطلب.

وأخيرا يجب الاحتفاظ على رقم الضمان الاجتماعي لأنك ستستخدمه في خدمة الاستعلام عن بيانات المستفيد .

كما تستطيع أن تطلع على الفيديو في الأسفل والذي يبين كيفية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443 بشكل صحيح ودقيق

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل مواطن سعودي يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 من أجل تغطية المتطلبات الأساسية للحياة وتحقيق الاستقرار للأسر الأشد احتياجا والحصول على الدعم بشكل مباشر وجاءت شروط الضمان المطور على النحو التالي:

الجنسية السعودية والإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة، المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، كذلك أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.

يجب ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

استيفاء متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء

الالتزام التام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد العائلة المستفيدة من الدعم.

لا يستطيع الفرد أو رب الأسرة المقيم في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة الحصول على معاش الضمان.

أنان المعيل لأكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق راتبا مستقلا.

إذا كان أحد أفراد العائلة يقيم في الخارج لغرض الدراسة فإن ذلك لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش الضمان المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور يلتزم بصرف الضمان للفئات المُستحقة.

تعرف أكثر على شروط استحقاق المعاشhttps://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/KhG0AHRrdg — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) نظام الضمان الاجتماعي المطور يلتزم بصرف الضمان للفئات المُستحقة.

تعرف أكثر على شروط استحقاق المعاشhttps://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/KhG0AHRrdg — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على موضوع يشغل بال الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية ألا وهو الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443 والحصول على المعاش الضماني بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديث نظام الضمان الاجتماعي.