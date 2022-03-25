نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق ولائحة الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق حيث نقدم لكم باقة من أهم ما اشترطته منصة سكني التي تتبع بدورها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي تُمكّن المواطن السعودي من الحصول على فرصة لكي يشتري وحدة سكنية جاهزة من السوق بشروط معينة كما وفرت سكني أرض وقرض أيضًا من خلال المنتجات الجديدة وأطلقت تفاصيل مبلغ الدعم السكني 1443 في ضوء حرصها على التسهيل على جميع المواطنين والمواطنات ممن لا يملكون مسكن مناسب في أي مكان.

شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

تعتبر منصة سكني من المنصات الهامة التي تبحث دائمًا عن إيجاد الحلول المميزة والاختيارات السهلة لمن يتقدم بطلب كي يحصل على دعم سكني، وذلك إن كان القرض عقاري أو عبارة عن وحدة سكنية جاهزة، وإليك شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق عبر منصة سكني نقدمها فيما يلي:

أن يكون من يتقدم للحصول على الوحدة السكنية سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم غير متملك لأي عقار آخر وهذا هو المسكن الأول.

أن يحصل المتقدم على موافقة الصندوق العقاري للتنمية أو وزارة الإسكان.

ألا يزيد عمر المتقدم على 60 عامًا عند أخذ التمويل وألا يقل عن ثمانية عشر عامًا.

لا بد أن تكون الوحدة السكنية مطابقة لكل المعايير والشروط التي تقوم جهات التمويل بتحديدها مسبقًا، وغيرها من الشروط التي يمكن معرفتها عن طريقة لائحة دعم سكني الإلكترونية.

لائحة الدعم السكني 1443

إذا كنت عزيزي المواطن تريد معرفة هل أنت من المستحقين للدعم عبر منصة سكني أم لا؟ فإنه عليك أن تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى لائحة الدعم السكني المقدمة من خلال منصة سكني والتي تتضمن على معايير الأهلية وكافة الشروط الأخرى.

الاطلاع على معايير الأهلية المتوفرة ومعرفة نقاط الاستحقاق كاملة.

طريقة حساب الدعم السكني إلكترونيًا

قدمنا فيما سبق شروط شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، والآن نقدم لك عزيزي القارئ كل ما يخص حاسبة الدعم السكني لكي تعرف قيمة الدعم الذي تقوم الوزارة بتوفيره لكي تستطيع شراء الوحدة السكنية الجاهزة، أو غيرها من الأراضي أو أي منتج فإنك يجب عليك اتباع الخطوات الآتية للبدء في استخدام الحاسبة:

في البداية عزيزي المواطن عليك الانتقال إلى رابط منصة سكني.

عليك أن تدخل على صفحة الحاسبة وتبدأ في إعطاء كل المعلومات المطلوبة.

كتابة عدد الأفراد الخاص بالأسرة.

لابد أن تذكر قيمة الراتب الشهري الذي تتقاضاه.

الموافقة في النهاية على الشروط والمعايير المطلوبة ثم تضغط على أيقونة احسب.

سوف تظهر لك القيمة المستحقة للتمويل.

صندوق التنمية العقارية حاسبة الدعم

ويرجى العلم أن حاسبة الدعم السكني المتوفرة من خلال منصة سكني قد لا تعمل في بعض الأحيان ولهذا ننصح باستخدام حاسبة صندوق التنمية العقارية الإلكترونية (portal.redf.gov.sa) لمعرفة قيمة الدعم المخصص للمواطنين وفق رواتبهم الشهرية.