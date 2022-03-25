ما هو النظام المرن بالتفصيل ومزايا تطبيقه

ما هو النظام المرن بالتفصيل معلومات يريد معرفته كل من يريد التعلم وتطوير ذاته في ظل التحول التكنولوجي الجديد في مختلف المجالات. لذلك استراتيجية التعليم المرن تكون واضحة لتناسب جميع الطلاب وتعتمد على نقطين أساسيتين الأولي قائمة على الاستخدام المنهجي فتناسب الطلاب ذوي التحصيل المنخفض في الاستيعاب أو الطلاب المعلقين حتى لايتم استبعادهم وترك التعليم فيحل النظام المرن تلك المشكلة. والاستراتيجية الاخري النفاذية وهى يمكن للشباب التقدم إلى مستوى برمجي أعلى. وتطوير تفكيرهم بمنهجية بما يخدم حياتهم المهنية. ويوفر النظام المرن باختيار الوقت الأنسب للطالب للتعلم مع وضع جدول دراسي ملائم للطالب فيتغاضى عن مشكلات التعلم بالطرق التقليدية ويكون التحصيل منهجي ومعتمد دوليًا.

ما هو النظام المرن بالتفصيل

في ظل الظروف التى يشهدها العالم تأتي الإجابة على تساؤل ما هو النظام المرن بأنه عبارة مبادرة تسمح للمتعلمين باختيار أوقات التعليم وبساعات محددة بما يتناسب مع ظروف وأوقات الشخص المتعلم. تتمثل في المرونة للمتعلمين في توفير الوقت والفرصة المتاحة في المجال الذي يرغبونه دون عوائق التعليم بالنظام التقليدي. كما يتيح النظام المرن إمكانية حضور الدورات على أساس دوام جزئي، أو من خلال طرق التدريس البديلة كالتعلم عن بعد على الإنترنت. ويعتمد على استراتيجية ممنجهة تضمن الاستفادة الكاملة للمتعلم.

مناهج التعلم في النظام المرن

تتعدد مناهج التعلم في النظام المرن وأسلوب دراستها على أن يتم مراعاة الآتي:

التعليم المنزلي: المنهج المدرسي ويكون تحت إشراف الأبوين. ويخوض المتعلم امتحان في كل عام.

التعليم المدرسي البديل: عبارة عن مؤسسة تعليمية تشبه المدرسة تتضمن مناهج مختلفة عن المعتاد.

التعليم الموازي: يعتمد على سد النقص الموجود لدى الطالب بمتابعة من الأهل أو من المدرسة.

النظام المرن

من أهم مميزات الاعتماد على النظام المرن في التعلم هو إنه يوفر الآتي:

توفير الوقت والجهد المهدر في الذهاب والعودة من المدارس تجاوز الحدود الجغرافية والتكاليف المادية. سهولة الاستخدام إتاحة المعلومات والرجوع إليها في أي وقت. ملائمة الظوروف التى تتيح للطالب التعلم وفق بيئته.