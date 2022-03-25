عروض مكتبة جرير السعودية موبايلات ذكية حديثة لهذا الأسبوع

عروض مكتبة جرير السعودية موبايلات وفرت لكلا الفئات العديد من الخصومات في ضوء عروض جرير هواوي أو عروض جوالات جرير رخيصة وفي متناول يد الجميع وتعد المكتبة من أهم المنافذ التي توفر خدمة تقسيط حتى في ضوء العروض الأسبوعية التي توفرها وسوف نقدم لكم أبرز عروض جرير للجوالات 2022 أو عروض مكتبة جرير السعودية موبايلات سامسونج الجديدة أو ايفون اقساط بسعر الكاش.

عروض مكتبة جرير السعودية موبايلات

توفر مكتبة جرير الكثير من الخصومات على جميع أنواع الجوالات الذكية الحديثة لعام 2022 لهذا شهدت الفترة الماضية إقبال كبير على عروض مكتبة جرير السعودية موبايلات ذكية ومن بينها جوالات سامسونج وهواوي وأيضًا تقسيط أيفون ومن أبرز العروض الجديدة:

عروض على هواوي نوفا 9 اس أي الجديد في السعودية حيث تقدمه المكتبة بسعر 1199 ريال سعودي، شامل لقيمة الضريبة المضافة، وتوفر معه قسيمة هداية من خلال المكتبة، وهذا الجوال متوفر باللون الأزرق والأسود والأبيض عبر المكتبة.

كما يمكن الحصول على جوال هونر 50 في العروض، حيث أن المكتبة توفر خصومات إضافية على بعض الأنواع قد يصل إلى 20% ويمكن الحصول عليه بسعر 2099 ريال سعودي، وتوفير مبلغ مالي كبير وهذا الجوال متوفر حاليًا باللون الأسود.

كما أن هناك جوال شاومي 11 تي الجديد المطلق من خلال شاومي العالمية، وسعة الجوال الداخلية 256 جيجا بايت، وهو مقدم من خلال المكتبة باللون الرمادي، وسعره وصل إلى 1849 ريال سعودي.

عروض جوالات سامسونج مكتبة جرير

وجوالات سامسونج كان لها حظ وافر لدى مكتبة جرير وقد وفرته المكتبة بخصومات رائعة ومن بين الجوالات:

خصومات على سامسونج جالكسي ايه 53 الجديد المتوفر باللون الأبيض وسعره في العروض 1599 ريال سعودي شاملة للضريبة المضافة.

كما أن المكتبة تقدم سامسونج جالكسي ايه 52 تقنية جيل رابع متوفر باللون الأزرق بسعر 1129 ريال سعودي، مع الخصم الإضافي الذي وصل إلى 20%.

ومتوفر مجموعة كبيرة من الجوالات من الفئة العالية لدى شركة سامسونج في مكتبة جرير من بينها خصومات وعروض على سامسونج جالكسي زد فليب 3 بخصم 20% إضافي على السعر الذي يبلغ 3299 ريال سعودي، شاملة لقيمة الضريبة المضافة، وجوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعر 6299 ريال سعودي.