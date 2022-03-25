نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في كريم www.careem.com كيفية استخراج رخصة قيادة عبر مساند musaned في المقال التالي
شروط التسجيل في كريم www.careem.com في وظيفة سائق له سيارة يعمل عليها ضمن شركة النقل القابضة، حيث يسعى العديد من الشباب في نطاق المملكة وبقية الدول العربية في الحصول على فرصة عمل في هذه الشركة الكبيرة ويكون للعمل في تلك الشركة العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في السائق كما يكون عليه الحصول على رخصة القيادة المناسبة والسيارة المناسبة للشركة قبل تقديم طلب العمل فيها.
شروط التسجيل في كريم www.careem.com كيفية استخراج رخصة قيادة عبر مساند musaned
تعتبر الشركة الإماراتية القابضة التي أطلقت في 2012 من اكبر شركات النقل في الدول العربية، وتنافسها فقط في السوق العربي شركة أوبر، وللشركة أكثر من 12 فرع إقليمي في الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية وتتميز بتقديم خدمات متميزة وتوصيل اسرع من خلال انتخاب فريق عمل متميز لتقديم خدمة أفضل للمستهلكين، ويتم تنزيل تطبيق كريم على الهاتف النقال للمستخدمين لتسهيل الاستعانة بهم حيث يستجيب للمستخدم في أقرب وقت على الفور.
شروط التسجيل في كريم المملكة العربية السعودية
- لا يجب أن يقل عمر المتقدم عن 21 عام.
- تكون لديه سيارة حديثة (ربما يتم اشتراط ماركات محددة).
- يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة سارية وليس عليها مخالفات.
- يجب ألا يكون عيه مخالفات مالية أو أخلاقية أو أحكام.
- يكون للسائق رخصة تأمين سارية.
طريقة الالتحاق بشركة كريم للنقل داخل المملكة
- يجب استكمال كافة المستندات المطلوبة للتأكد من قبول التسجيل.
- يتم نسخ رابط التسجيل في شركة كريم https://www.careem.com/.
- يتم اختيار المدينة التي يرغب في العمل فيها.
- يقوم بوضع الرابط في جوجل ويقوم بتسجيل الدخول عليه باختيار أيقونة Sign In.
- يبدأ بإرفاق المستندات المطلوبة.
- يتم تنزيل التطبيق عبر عدد من التطبيقات: جوجل بلاي – اندرويد – أب ستور.
تنزيل رخصة القيادة إلكترونيا
- يتم استخدام مساند https://www.musaned.com.sa/home
- يقوم بنسخ هذا الرابط والدخول به على صفحة جوجل.
- يتم إرفاق مستندات الرخصة عليه.
كيفية الحصول على رخصة قيادة
- يتوجه الراغب فيها إلى مراكز التدريب على القادة المعتمدة لدى المرور.
- يتم الحصول على الرخصة بعد إتمام فترة التدريب ويتم التوجه بها إلى إدارة المرور.
- يقوم بتحضير كافة المستندات الثبوتية لشخصية المواطن والسجل الجنائي وشهادة طبية معتمدة للحالة الصحية له من مركز طبي حكومي.
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