نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة أنشاء حساب جديد في برنامج حساب المواطن .. وكيفيه أضافه التابعين وكيفية تعديل بيانات حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن، هي خطوة مهمة نحو تحسين دخل بعض الأسر في المملكة حيث تهدف المملكة تخفيف بعض الأعباء التي تقع على عاتق بعض الأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود، وبرنامج حساب المواطن مقدم من خلال وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وهذا البرنامج وضعته المملكة ضمن رؤية التطوير التي تتبعها المملكة في خطة 2030 التي تسعى إلى تطبيقها المملكة للارتقاء بالحالة المعيشية لكافة المواطنين السعوديين داخل المملكة.

كما يهدف برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقاً والمستحقة للدعم، وذلك بالطريقة والأسلوب الذي يؤدي إلى الاستهلاك الرشيد، وحساب المواطن يضمن إلى حد كبير توجيه الدعم الحكومي بشكل عادل، وذلك للفئات المستحقة لهذا الدعم، وذلك من خلال توفير الدعم كبدل نقدي، يتم تحويله مباشرة للمستفيدين المستحقين للدعم.

ووضعت الحكومة السعودية المتمثل في وزارة العمل قمة أولوياتها عند أنشاء حساب مواطن جديد تقديم الدعم لمستحقيه وذلك لتعويضهم مادياً من أي زيادات في أسعار منتجات النفط أو الكهرباء، حيث يقوم المسؤولون على برنامج حساب المواطن بإرسال رسالة نصية للمستفيدين من الدفعات وذلك قبل كل مرحلة استحقاق الدفعات.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم

وأيضا يمكنك تغيير رقم الجوال المسجل في حساب المواطن ، من خلال الضغط على نافذة تغيير رقم الجوال، ثم قم بتعبئة البيانات ( رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال الجديد – تاريخ انتهاء الهوية ).

وفي السابق تم ظهور رسالة لعدد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن توضح أن مصدر الدخل غير صحيح وتم معالجة هذا الأمر ببعض الإرشادات التي أعلن عنها الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي.

ويمكن للمستفيد التعديل على الطلب واستعراض بياناته الخاصة وتغيير رقم الجوال وكلمة المرور، كما أن هناك إضافات مميزة وجديدة على دراسة الأهلية ويمكن للمستفيد معرفة حالة استحقاقه للشهر المقبل وذلك من خلال الأيقونة نفسها، إلى جانب خدمات أخرى عديدة، وأصبح التنقل بين خيارات البيانات العامة أسهل من ذي قبل والتي من خلالها يمكن للمتقدم إضافة العنوان الوطني والبيانات الأخرى مثل الإفصاح عن الدخل بشكل محدد وأكثر دقة.

وأعلن المسئولون عن برنامج حساب المواطن عن شروط التسجيل إلكترونيًا للحصول على الاستحقاق شهريًا، بضرورة أن المسجل سعودي الجنسية، مع استثناء من هذا الشرط ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية من حاملي بطاقات التنقل، مؤكدين على ضرورة إقامة الراغب في الاشتراك داخل المملكة إقامة كاملة أي أنه لا يتركها لمدة 90 يوم على مدار السنة الماضية.

قائمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن

ويتحقق برنامج حساب المواطن بصورة دورية من كل مستحقين الدعم، وذلك للتأكد من وصول الدعم لأكثر الناس حاجة إليه، من أجل حصولهم على حياة إنسانية هادئة وكريمة، ويتمى تحديد قيمة الاستحقاق تبعا لحالة المستفيد ومدى حاجته إلى هذا الدعم، فيتم حساب إلى إجمالي دخل الأسرة، ومقارنته بعدد الأفراد، وحاجة كل فرد.

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن لأي فرد “ذكر أو أنثى” التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة.

الأسر السعودية.

الفرد السعودي المستقل.

أسرة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي.

حاملي بطاقات التنقل.

رب الأسرة سواء ذكر أو أنثى ويشمل ( رجل متزوج – أكبر الإخوة – أم مستقلة – زوجة غير المؤهل – أب مستقل – الفرد المستقل )، هؤلاء مستفيدي حساب المواطن السعودي الأساسيين.

الأساسيين. التابعين ( الزوجات – الأبناء – المعالين قانوناً ).

أهداف برنامج حساب المواطن

تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بالمجتمع السعودي. تخفيف من آثار التغيرات ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، التي قد تسبب الضرر بالمواطن السعودي. تقدم الدعم الحكومي المقدم للمواطنين السعوديين، من خلال برنامج كامل شامل. العمل على رفع درجة الوعي لدى المواطن السعودي بترشيد استهلاك لكافة مصادر الطاقة من بترول وكهرباء، والمياه.

شروط أهلية حساب المواطن

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

طريقة أنشاء حساب جديد في دعم المواطن

تسجيل حساب مواطن جديد يتطلب بعض الخطوات الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها حتى تكون من المستفيدين من البرنامج حساب المواطن السعودي، ونرصد لكم عدد من الخطوات حتى يتم أنشاء حساب مواطن جديد.

1- الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال رابط التسجيل في حساب المواطن السعودي.

2- إدخال البيانات الصحيحة المطلوبة ( رقم الهوية – تاريخ الميلاد هجرياً – رقم الجوال – تأكيد رقم الجوال – رمز التحقق ).

3- سوف يتم وصول رسالة نصية بالرقم السرى على رقم الجوال الذي أدخلته من قبل.

4- بعد تسجيل الدخول بالاسم والرقم السرى تظهر لك نافذة يمكن من خلالها تغيير الرقم السري.

5- بعدها سيتم صفحة جديدة بها عدد من الاختيارات قم بضغط على نافذة تعبئة / استكمال الطب، ثم قم بتعبئة بياناتك العامة ( الحالة الاجتماعية – الحالة الصحية – حالة القدرة على العمل – المستوى التعليمي )

6- قم بملئ البيانات المطلوبة بخصوص عنوانك الخاص من حيث ” حالة السكن – نوع السكن – المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – حالة العنوان البريدي – رقم المبنى – رقم الوحدة – الرقم الإضافي – الرمز البريدي – صندوق البريد “.

7- الخطوة التالية سوف يظهر لك سؤال هل يوجد تابعين ( نعم – لا )، قم بملئ البيانات المطلوبة إن وجد تابعين لك تريد أن تثبتهم على برنامج حساب المواطن.

8-أما الخطوة الجديدة سوف يتم الإفصاح عن البيانات الخاصة بالدخل ودخل التابعين لك.

9- تعبئة البيانات الخاصة بالعقارات.

10- تعبئة البيانات المطلوبة بالحساب البنكي الخاص بك.

11- مراجعة كافة البيانات التي قمت بملئها أثناء التسجيل في حساب المواطن السعودي، وبعدها قم بالضغط على مربع الإقرار واضغط تقديم الطلب.

وهذا الفيديو تم نشره على الموقع الرسمي للبرنامج لكافة الخطوات المطلوبة في أنشاء حساب مواطن سعودي جديد.

التسجيل للدفعة الواحد و العشرين متاح لكافة المواطنين الراغبين في التسجيل والالتحاق في الدفعة الواحد والعشرين ، وقد نوه كافة المواطنين على ضرورة الإفصاح عن مصادر الدخل ويمكنك التسجيل في حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية على شبكة الأنترنت، أما خطوات التسجيل فى حساب المواطن فقد شرحنها سابقا.

وتجيب خدمة عملاء حساب المواطن عن الكثير من الأسئلة التي تتلقاها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الإجراءات المتبعة عندما يحجز البنك على مبلغ الدعم المستحق وأسئلة آخري مثل كيفية تعويض المستفيدين عن فرق زيادة أسعار الكهرباء ومعالجة رسالة ” مصدر الدخل غير صحيح”.

أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن السيد سلطان القحطاني، أن البرنامج حصل على جائزة أفضل مركز اتصال، وجائزة أفضل مقدم خدمات في القطاع العام، وذلك على مستوى العالم عن العام الماضي 2018، وحصل البرنامج أيضًا على شهادة الأيزو 9001 للجودة، ويعد ذلك إنجاز كبير يحققه برنامج حسب المواطن في عام واحد، ونتابع معكم صور تتويج البرنامج بالجوائز.

طريقة إضافة التابعين في حساب المواطن

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر خدمة المستفيدين: بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أودع اليوم 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ 18 لشهر مايو من العام الجاري،إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال، ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

كيفية تعديل بيانات حساب المواطن

كيفية تعديل بيانات حساب المواطن بالطريقة الصحيحة , أوضح برنامج حساب المواطن، الطريقة الصحيحة لتعديل البيانات الخاصة بالمستفيد حتى لا يتأثر الدعم بسبب عدم تطابق البيانات.

وقالت أدارة البرنامج انه “لا بد من تعديل البيانات للمستفيد الرئيسي أو التابعين عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” يسار الصفحة ) وتعديل الدخل ثم الضغط على تعديل ثم حفظ ولابد من تحديث بيانات الدخل قبل 25 مارس”.