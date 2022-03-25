لماذا لن يتم إذاعة الصلاة في رمضان 1443 طالع امساكية رمضان 2022 مكة

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عمر شويل - جدة لماذا لن يتم إذاعة الصلاة في رمضان قرار أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بجانب تعليمات جديدة حول صلاة التراويح في المساجد السعودية من أجل استفادة المصلين وانسجامهم مع رسالة وزارة الشؤون الإسلامية وأهدافها العامة. لذلك نوضح ما ورد عن الأئمة حول تساؤل لماذا لن يتم إذاعة الصلاة في رمضان 1443 والهدف المرجو منها. بجانب امساكية رمضان 2022 مكة وجميع أوقات الصلاة في رمضان.

لماذا لن يتم إذاعة الصلاة في رمضان

جاء قرار بـ عدم إذاعة الصلاة في رمضان مثلما كان يحدث في صلاة التراويح في شهر رمضان. بسبب تداخل أصوات المساجد في بعضها نتيجة لقربها من بعضها. مما يؤدي إلى حدوث تداخل في الأصوات فيسبب إزعاج المصلين أيام صلاتهم والتشتت نظرًا للضوضاء دخل المسجد.

سادت حالة من الجدل بين العلماء والدعاة في المملكة العربية السعودية حول إذاعة الصلاة في رمضان. وصف صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء أن استخدام مكبرات الصوت في الصلاة أصبح “مصيبةً”.

وأكد الداعية أحمد الغامدي أهمية عدم استخدام مكبرات الصوت عند أداء الصلاة واقتصارها على الأذان والإقامة فقط.

وأبدى الداعية سليمان الطريفي أن رأيه مع رفع الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت، لكنه لا أطالب بقفلهما نهائيًا عند الصلاة. قائلًا “ارحموا من في البيوت من المرضى والمصلين، ما هذه الضوضاء والتشويش”.

امساكية رمضان 2022 مكة

تبدأ امساكية رمضان 2022 مكة من أول يوم رمضان 1443 الموافق 3 أبريل 2022 وإليكم جدول امساكية رمضان 2022 مكة على النحو الآتي:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأحد 1 من شهر رمضان 03 من شهر أبريل، 2022 05:05 ص 06:20 ص 12:32 م 03:57 م 06:43 م 07:58 م الاثنين 2 من شهر رمضان 04 من شهر أبريل، 2022 05:04 ص 06:19 ص 12:31 م 03:57 م 06:44 م 07:58 م الثلاثاء 3 من شهر رمضان 05 من شهر أبريل، 2022 05:03 ص 06:18 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م الأربعاء 4 من شهر رمضان 06 من شهر أبريل، 2022 05:02 ص 06:17 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م الخميس 5 من شهر رمضان 07 من شهر أبريل، 2022 05:01 ص 06:17 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 08:00 م الجمعة 6 من شهر رمضان 08 من شهر أبريل، 2022 05:00 ص 06:16 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:00 م السبت 7 من شهر رمضان 09 من شهر أبريل، 2022 04:59 ص 06:15 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:01 م الأحد 8 من شهر رمضان 10 من شهر أبريل، 2022 04:58 ص 06:14 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:01 م الاثنين 9 من شهر رمضان 11 من شهر أبريل، 2022 04:57 ص 06:13 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:01 م الثلاثاء 10 من شهر رمضان 12 من شهر أبريل، 2022 04:56 ص 06:12 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م الأربعاء 11 من شهر رمضان 13 من شهر أبريل، 2022 04:55 ص 06:11 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م الخميس 12 من شهر رمضان 14 من شهر أبريل، 2022 04:54 ص 06:11 ص 12:29 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م الجمعة 13 من شهر رمضان 15 من شهر أبريل، 2022 04:53 ص 06:10 ص 12:28 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م السبت 14 من شهر رمضان 16 من شهر أبريل، 2022 04:53 ص 06:09 ص 12:28 م 03:52 م 06:47 م 08:04 م الأحد 15 من شهر رمضان 17 من شهر أبريل، 2022 04:52 ص 06:08 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:04 م الاثنين 16 من شهر رمضان 18 من شهر أبريل، 2022 04:51 ص 06:07 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:05 م الثلاثاء 17 من شهر رمضان 19 من شهر أبريل، 2022 04:50 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:48 م 08:05 م الأربعاء 18 من شهر رمضان 20 من شهر أبريل، 2022 04:49 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م الخميس 19 من شهر رمضان 21 من شهر أبريل، 2022 04:48 ص 06:05 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م الجمعة 20 من شهر رمضان 22 من شهر أبريل، 2022 04:47 ص 06:04 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م السبت 21 من شهر رمضان 23 من شهر أبريل، 2022 04:46 ص 06:03 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م الأحد 22 من شهر رمضان 24 من شهر أبريل، 2022 04:45 ص 06:03 ص 12:26 م 03:49 م 06:50 م 08:08 م الاثنين 23 من شهر رمضان 25 من شهر أبريل، 2022 04:44 ص 06:02 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:08 م الثلاثاء 24 من شهر رمضان 26 من شهر أبريل، 2022 04:43 ص 06:01 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:09 م الأربعاء 25 من شهر رمضان 27 من شهر أبريل، 2022 04:42 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:51 م 08:09 م الخميس 26 من شهر رمضان 28 من شهر أبريل، 2022 04:41 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:52 م 08:10 م الجمعة 27 من شهر رمضان 29 من شهر أبريل، 2022 04:41 ص 05:59 ص 12:26 م 03:47 م 06:52 م 08:11 م السبت 28 من شهر رمضان 30 من شهر أبريل، 2022 04:40 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:11 م الأحد 29 من شهر رمضان 01 من شهر مايو، 2022 04:39 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:12 م الاثنين 30 من شهر رمضان 02 من شهر مايو، 2022 04:38 ص 05:57 ص 12:25 م 03:46 م 06:53 م 08:12 م

أوقات الصلاة في رمضان

يحرص المسلمون على أوقات الصلاة في رمضان لأدائها بمجرد الإقامة والحرص على صلاة الجماعة. لذا يتابعون أوقات الصلاة في رمضان 2022 من امساكية رمضان 2022 مكة أو المحافظة التى يقتنونها خاصة بعد أن حسم علماء الدين لماذا لن يتم إذاعة الصلاة في رمضان وطمأنت المسلمون على أوقات صلاتهم.