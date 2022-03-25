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عمر شويل - جدة مواعيد صرف مكرمة شهر رمضان 1443 من الأمور التي يبحث عنها كثير من المواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي. حيث يتم صرف مبلغ سنوي بحلول شهر رمضان الكريم لكل الأسر محدودة الدخل لإعانتهم على تحمل الأعباء الاقتصادية وغلاء الأسعار. حيث يقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار المكرمة بصورة سنوية مع اقتراب شهر رمضان الكريم لسد احتياجات الشهر .

مواعيد صرف مكرمة شهر رمضان 1443

يتم نزول مكرمة شهر رمضان مع نزول المعاش التضامن الاجتماعي للأفراد والأسر. وقد ذكرت الصحف الرسمية أن المكرمة ستكون في منتصف الشهر الكريم في الأسبوع الثاني أما القيمة فهي مختلفة وفقًا لحالة كل مواطن وأسرة حسب ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة.

شروط إيداع المكرمة الملكية رمضان 1443

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط لابد من توافرها للحصول على المكرمة الملكية :

أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

أن يكون دخل الفرد 3000 ريال.

ألا يكون لديه سجلات عقارية أو تجارية.

أن يكون مقيم بالمملكة بفترة تسبق موعد صرف المكرمة بثلاثة أشهر.

في حالة عدم الافاء بالشروط فلن يتم صرف المكرمة.

كم قيمة المكرمة الملكية رمضان 1443

تختلف قيمة مكرمة رمضان لمستفيدي الضمان بالمملكة حسب حالة الأسر المستفيدة والأفراد ولكن القيمة التقريبية للمكرمة على النحو الآتي:

للأسر المكونة من ثلاث أفراد يتم صرف 2000 ريال تقريبًا.

للأسر المكونة من فردين يتم صرف 1500 ريال تقريبًا.

للفرد الواحد يتم صرف 1000 ريال تقريبًا.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العديد من الطرق للتواصل معها من أجل استقبال كافة الشكاوي والاستفسارات من مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الرقم الموحد 19911 .

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

لابد للمستفيدين في المملكة من تحديث بياناتهم من وقت لأخر بالطريقة الآتية:

الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية

الدخول لحسابك لملفك الشخصي

النقر على تحديث البيانات وإدخال بياناتك الجديدة

ثم النقر على كلمة الإرسال بذلك تكون قد حدثت بياناتك بطريقة صحيحة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول مكرمة شهر رمضان 1443 الملكية وشروط الحصول عليها .